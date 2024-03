Kate Middleton admite haber editado su polémica foto y se disculpa por "causar confusión"

El último domingo, justo a tiempo para el Día de la Madre en el Reino Unido, Kate Middleton hizo su regreso a las redes sociales del Palacio de Kensington. Compartió lo que sería su primera fotografía oficial después de una ausencia de dos meses, luego de someterse a una cirugía abdominal de la cual aún no se han revelado detalles.



Lo que al principio parecía un mensaje tranquilizador, pronto desencadenó una ola de especulaciones en Internet cuando se descubrió que la foto había sido manipulada. La situación causó tanto revuelo que fue la propia Middleton quien tomó la iniciativa y, una vez más a través de Instagram, asumió la responsabilidad y ofreció disculpas por el error.



En la polémica imagen, que sigue circulando en redes sociales, se observa a la princesa de Gales sentada y rodeada de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, todos ellos sonriendo ampliamente a la cámara. Más tarde se reveló que fue el príncipe William quien tomó la fotografía a principios de semana en Windsor.

"Gracias por sus amables deseos y su continuo apoyo durante los últimos dos meses", escribió en Instagram Kate Middleton.Fuente: Instagram: @princeandprincessofwales

¿Qué dijo Kate Middleton sobre la foto retocada?

Entre los detalles que han suscitado atención en la foto de Kate Middleton con sus hijos, se encuentra una discrepancia en la alineación de la mano izquierda de la princesa Charlotte, que no concuerda con el jersey que lleva puesto. Además, se pueden observar cortes de superposición tanto en el cuello de Kate como en las manos de los niños.



“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, escribió Middleton en una historia.

Después de la controversia, Kate Middleton emitió una disculpa en redes sociales.Fuente: Instagram: @princeandprincessofwales

¿Cómo reaccionaron los medios con la foto retocada de Kate Middleton?

Como consecuencia de la publicación de la imagen retocada de Kate Middleton y sus hijos, varias agencias importantes como Getty Images, Agence France Press y The Associated Press, entre otras, retiraron la imagen de sus servidores y advirtieron a sus usuarios que no debían ser utilizada.



"Después de una inspección más detallada, parece que la fuente ha manipulado la imagen. No se enviará ninguna foto de reemplazo", informó AFP. Por su parte, la agencia británica PA, que la distribuyó originalmente al ser el medio de referencia en el Reino Unido, decidió mantenerla, aunque dejó claro que ha solicitado explicaciones al Palacio de Kensington.



La Agencia de noticias EFE ha verificado que existen indicios de que la foto enviada por el Palacio de Kensington, la residencia oficial de los príncipes de Gales, podría haber sido retocada desde su origen. Por lo tanto, ha decidido informar a sus clientes sobre esta circunstancia. Además, ha solicitado al Palacio de Kensington una explicación sobre la alteración de la imagen original.

