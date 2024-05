Kate Middleton "está bien": el príncipe William tranquiliza sobre la salud de su esposa tras su diagnóstico de cáncer

Lugares misteriosos

EP47 | Los Fantasmas del Queen Mary

¿Han viajado alguna vez en crucero? Yo no y la verdad, después de conocer la historia de este gran barco histórico, que alguna vez fue destinado para el transporte de lujo de pasajeros, me he quedado con menos ganas de hacerlo. Hoy, en Lugares misteriosos, conoceremos la historia y muchas leyendas del RMS Queen Mary, un barco histórico que está atracado en Long Beach, California.