Carlos III reapareció en la tradicional misa de Pascua, su primer acto público tras revelar su diagnóstico de cáncer

El rey Carlos III de Inglaterra fue recibido por una multitud el último domingo mientras asistía a la ceremonia religiosa de Pascua en la capilla de San Jorge, en el oeste de Londres. Esta aparición tranquilizadora se produce dos meses después de que anunciara públicamente que está luchando contra el cáncer.



El soberano, de 75 años, lució un abrigo negro mientras sonreía y saludaba al bajar del coche junto a su esposa, la reina Camila, frente a la iglesia en el castillo de Windsor, ubicado a medio centenar de kilómetros de la capital británica. La reina asistió luciendo unas botas negras, un vestido verde y un sombrero que complementaba su atuendo.



La pareja salió del templo una hora después y se acercó a saludar al público, donde Camila recibió un ramo de flores. Posteriormente, los monarcas abordaron el Bentley real, con amplias ventanillas, y se retiraron. Como había sido anunciado, a la ceremonia no asistieron el príncipe William ni su esposa, Kate Middleton, quien acaba de revelar que también padece cáncer.

De izquierda a derecha, la reina Camila y el rey Carlos III.Fuente: AFP

El rey Carlos III hizo su primera aparición pública desde que anunciara que está luchando contra el cáncer.Fuente: AFP

El público aguardó por los reyes a la salida de la misa de Pascua.Fuente: AFP

Kate Middleton anunció que tiene cáncer

La aparición pública de Carlos III en la tradicional misa de Pascua se produce más de una semana después de que Kate Middleton, esposa del príncipe William, heredero del trono, anunciara que padece cáncer. A diferencia de otros miembros de la familia real, la pareja y sus hijos no estuvieron presentes en el evento.



El viernes 22 de marzo, la princesa de Gales, reveló que también estaba luchando contra el cáncer, sin especificar su naturaleza, y que había comenzado la quimioterapia. La esposa del príncipe William compartió que está en las primeras etapas del tratamiento y que recibir la noticia "fue un gran shock".



En un video publicado por las cuentas oficiales del Palacio de Kensington, Middleton aparece sentada en un banco de madera oscura, con un jardín de fondo, vistiendo de manera casual con jeans azules y un suéter blanco con rayas negras. Agradeció por los "maravillosos mensajes de apoyo" que ha recibido desde su cirugía abdominal en enero.



"Ha sido un tiempo increíblemente difícil para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida", agregó. También compartió que, inicialmente, "se pensaba que mi condición no era cancerosa" cuando pasó por la cirugía. "La operación fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores encontraron que había cáncer", explicó.



