Camila, esposa de Carlos III, dice que Kate Middleton "estará encantada" de recibir buenos deseos de la gente

La reina Camila aseguró que Kate Middleton, la princesa de Gales, "estará encantada" al recibir los buenos deseos de la gente que expresaron durante su viaje a la localidad de Shrewsbury, en el oeste de Inglaterra, realizado este miércoles. Este marcó el primer acto público de la reina desde que se conoció el diagnóstico de cáncer de la princesa.



Cuando Harriet y Lois Watterson, dos niñas de 10 y 6 años respectivamente, mostraron unas cartulinas con el mensaje "Envía nuestro amor a Catherine [el nombre oficial de Middleton como miembro de la realeza]", la reina se acercó para asegurarles que se lo haría llegar a la princesa.



"Sé que le hará mucha ilusión", aseguró al recoger los pósteres, llenos de dibujos de estrellas y corazones que las pequeñas hicieron el día anterior, según informan medios británicos. Ante las disculpas de una de las pequeñas porque los papeles estaban "un poco arrugados", Camila la consoló diciendo que tendrá "mucho cuidado" al llevarlos a Kate.

Después de meses de rumores sobre su salud, Kate Middleton, la princesa de Gales, recurrió a las redes para anunciar que fue diagnosticada con cáncer, aunque no precisó el tipo. La esposa del príncipe William, el heredero al trono británico, compartió que está en las primeras etapas del tratamiento y que recibir la noticia "fue un gran shock".



En un video publicado por las cuentas oficiales del Palacio de Kensington, Middleton aparece sentada en un banco de madera oscura, con un jardín de fondo, vistiendo de manera casual con jeans azules y un suéter blanco con rayas negras. Agradeció por los "maravillosos mensajes de apoyo" que ha recibido desde su cirugía abdominal en enero.



"Ha sido un tiempo increíblemente difícil para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida", agregó. También compartió que, inicialmente, "se pensaba que mi condición no era cancerosa" cuando pasó por la cirugía. "La operación fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores encontraron que había cáncer", explicó.