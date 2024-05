El nuevo retrato de Kate Middleton genera revuelo en las redes: "¡No se parecen!"

Un nuevo retrato de Kate Middleton, la princesa de Gales, será la portada de la próxima edición de la revista Tatler, en un homenaje a su "fuerza y valentía". La obra de la artista británico-zambiana Hannah Uzor generó una respuesta escéptica entre muchos críticos en línea, quienes cuestionaron su parecido con la princesa.



La princesa de Gales, quien se encuentra en tratamiento de cáncer en estricta privacidad, aparecerá en la portada de la nueva edición de Tatler en julio. Uzor elogió su papel: "Ha estado a la altura de su rol. Ella nació para esto. Se comporta con dignidad, elegancia y gracia".

William y Katherine, los príncipes de Gales, han estado casados durante 13 años.Fuente: Palacio de Buckingham

¿Qué dijeron las redes sobre el retrato de Kate Middleton?

En las redes sociales, algunos seguidores de la realeza expresaron su descontento: "¿Es una parodia?", "No se parece a la princesa de Gales". Alastair Sooke, crítico de arte del Daily Telegraph, la calificó de "mala hasta hacer que la mandíbula toque el suelo", mientras que Kate Mansey, editora asistente de The Times, comentó: "No estoy segura de qué decir sobre esta, excepto, hmm...".



Hannah Uzor se inspiró en el mensaje de diagnóstico de cáncer de Kate Middleton. La imagen la muestra de pie y mirando al frente, en el primer banquete de Estado del reinado de Carlos III en 2022 durante la visita de Estado a Sudáfrica, con un vestido de noche blanco de Jenny Packham y su tiara favorita.



Aunque la pintura dividió opiniones, algunos la elogiaron: "No creo que la pintura debiera parecerse a la princesa de Gales de una manera realista, sino más bien como una imagen que reconocemos que es ella", dijo un seguidor. Otro comentó: "Pintar en cualquier medio no está destinado a ser una foto, es una interpretación. Ha capturado muy bien la expresión de la princesa".

¿Quién pintó el retrato de Carlos III?

Hace una semana, el palacio de Buckingham reveló el primer retrato oficial del rey Carlos III desde su coronación. La obra, realizada por el renombrado artista británico Jonathan Yeo, destaca por su fondo rojo y la figura del monarca vistiendo el uniforme rojo característico de los Guardias Galeses, regimiento del cual es coronel desde 1975.



El retrato, de 2,6 metros de altura por 2 metros de ancho, fue encargado en 2020 para conmemorar el aniversario 50 de la asociación de Carlos con el gremio textil británico, una de las históricas asociaciones comerciales de Londres. El rey posó cuatro veces para el pintor, la última en noviembre de 2023, más de un año después ascender al trono.



Tras la revelación del nuevo retrato de Carlos III, obra del artista Jonathan Yeo, las opiniones surgieron rápidamente. El historiador de arte Richard Morris expresó en X (anteriormente Twitter): “Me gusta mucho el retrato… antes de la fotografía, para que un gran pintor capturara tu verdadero aspecto, aceptabas la revelación de tus defectos y tu mortalidad. Es lo que Yeo captura aquí”.



Sin embargo, hubo críticas contundentes hacia la obra, especialmente por el predominio del color rojo. "¿Este es el primer retrato oficial del rey? ¿En serio? ¿Estaba emergiendo del fuego del infierno en ese momento?", comentaron en redes sociales.

El retrato oficial del rey Carlos III fue encargado en 2020 para celebrar los 50 años del entonces Príncipe de Gales como miembro de la Compañía de Tejedores en 2022.Fuente: AFP

¿Qué tipo de cáncer tiene Kate Middleton?

Después de meses de rumores sobre su salud, Kate Middleton, la princesa de Gales, recurrió a las redes sociales en marzo para anunciar que ha sido diagnosticada con cáncer. La esposa del príncipe William, quien es el heredero al trono británico, compartió que está en las primeras etapas del tratamiento y que recibir la noticia "fue un gran shock".



En un video publicado por las cuentas oficiales del Palacio de Kensington, Middleton aparece sentada en un banco de madera oscura, con un jardín de fondo, vistiendo de manera casual con jeans azules y un suéter blanco con rayas negras. Agradeció por los "maravillosos mensajes de apoyo" que ha recibido desde su cirugía abdominal en enero.



"Ha sido un tiempo increíblemente difícil para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida", agregó. También compartió que, inicialmente, "se pensaba que mi condición no era cancerosa" cuando pasó por la cirugía. "La operación fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores encontraron que había cáncer", explicó.

¿Qué se sabe de la salud de Kate Middleton?

Durante su visita al Hospital Comunitario St. Mary a inicios de mayo, el personal preguntó por la salud de Kate. "Ella está bien... Los niños están un poco celosos de no estar aquí también", respondió William, según un video capturado por la BBC. El príncipe también dejó abierta la posibilidad de regresar acompañado de sus hijos, George, Charlotte y Louis, y su esposa más adelante.



Los comentarios de William se dieron durante una visita de dos días a Cornualles y las Islas Sorlingas, donde también se reunió con representantes de empresas locales en el puerto. Esta visita ocurre mientras su hermano, el príncipe Harry, realiza un viaje privado de tres días a Nigeria con su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, para promover los Juegos Invictus.

