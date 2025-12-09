Sylvester Stallone genera preocupación al aparecer con un bastón en los Kennedy Center Honors 2025

Sylvester Stallone asistió a la edición 48 de los Kennedy Center Honors 2025 en Washington D. C., donde fue homenajeado por su larga trayectoria en el cine. Sin embargo, su llegada al evento generó preocupación entre los asistentes, al ser visto caminando con un bastón negro con mango dorado. La imagen se hizo viral y rápidamente encendió comentarios sobre su estado de salud.

A pesar de la dificultad para desplazarse, el protagonista de Rocky y Rambo mantuvo su buen ánimo mientras posaba junto a su esposa, Jennifer Flavin, en la alfombra roja.

¿Por qué Sylvester Stallone usa bastón?

Sylvester Stallone, de 79 años, no dio explicaciones sobre el bastón que utilizó durante el evento. Sin embargo, en entrevistas previas y en su serie documental The Family Stallone, reveló que sufrió lesiones graves y varias cirugías, incluidas intervenciones relacionadas con su columna y espalda.

"Estaba dirigiendo Los mercenarios y, como un idiota, estaba haciendo la toma 10, la toma que fuera, y recuerdo un golpe, y pude sentir realmente un impacto… Nunca me recuperé. Después de esa película, nunca volví a ser físicamente igual", declaró.

Durante ese rodaje, una fractura en el cuello lo llevó a someterse a varias operaciones, una fusión espinal y la implantación de una placa metálica.

Jennifer Flavin dijo que a Stallone "no le gusta que la gente sepa todo lo que ha pasado con su cuerpo… Él hace todo lo posible para sobrellevar el dolor y estar presente, pero no puedo imaginar lo que es que cada instante de tu vida simplemente te duela".

El actor Sylvester Stallone posa en la alfombra roja de los Kennedy Honors este domingo, en el Kennedy Center en Washington (EE.UU.).Fuente: EFE

¿Qué son los Kennedy Center Honors?

Los Kennedy Center Honors, uno de los reconocimientos más prestigiosos de Estados Unidos desde 1978, celebran a artistas que han dejado un legado importante en la cultura estadounidense.

La ceremonia incluye una alfombra roja, un tributo oficial y presentaciones especiales dedicadas a los homenajeados. Figuras como Meryl Streep, Paul McCartney, Aretha Franklin, Tom Hanks, Barbra Streisand, The Rolling Stones y Oprah Winfrey han recibido este honor en ediciones anteriores.