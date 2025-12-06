Shakira y Gerard Piqué vuelven a comunicarse sin terceros: reportan que ya hablan por WhatsApp sin tensiones

La relación entre Shakira y Gerard Piqué ahora parece ser más práctica y estable que en los meses posteriores a su separación. Según pudo confirmar el medio Vanitatis, Tonino, hermano de la cantante, ya no actúa como intermediario entre ambos. Tampoco hay otras personas encargadas de calmar tensiones; pues hoy se comunican directamente, sobre todo por WhatsApp, y pueden hacerlo sin discutir.

De acuerdo con el informe, la conversación solo se limita a cuestiones relacionadas con sus hijos, de hecho, la artista colombiana evita involucrarse en polémicas del exfutbolista y ese cambio ha dado paso a una convivencia pacífica a distancia.

Fueron unas recientes declaraciones de Shakira las que revelaron públicamente este nuevo clima.

"También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar; si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable".

Los primeros pasos hacia una relación más estable entre Shakira y Piqué

El panorama es distinto al que se describía a inicios de 2025, cuando Shakira empezó a hacer su nueva vida en Miami, preparando su gira internacional y organizando viajes para que sus hijos mantuvieran contacto con su padre. Piqué pasaba temporadas en Estados Unidos, donde alquiló un departamento para estar con ellos mientras la cantante cumplía sus compromisos laborales.

Según lo publicado, el cambio empezó en agosto de 2023, cuando se adelantó que, pese a la exposición mediática de su separación, ambos estaban cumpliendo con el acuerdo de la custodia de sus hijos, lo que permitió construir una base mínima de confianza.

A mediados de 2025 se informó que Shakira había decidido dejar atrás cualquier disputa y enfocar sus energías en su carrera y en el bienestar de sus hijos.

