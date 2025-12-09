Bad Bunny en Lima: habilitan nuevas localidades y se modifica el escenario en el Estadio Nacional

Se anunció una actualización para los conciertos de Bad Bunny en Lima, en el marco de su gira Debí tirar más fotos world tour. La productora F&M Entertainment informó que, siguiendo las nuevas indicaciones del equipo técnico del tour, se realizará un cambio en el diseño del escenario para sus presentaciones en el Estadio Nacional.

Como parte de esta modificación, se añadirán nuevas localidades alrededor del escenario principal. Las zonas incorporadas serán Los Vecinos, PIT A y PIT B, además del Escenario B, conocido como 'La Casita', uno de los elementos característicos de esta gira.

Las nuevas ubicaciones pueden visualizarse en el mapa referencial difundido en el comunicado oficial. Próximamente estarán disponibles para su compra; los asistentes también podrán acceder a la opción de 'upgrade' de sus entradas actuales, según stock y disponibilidad.

Mapa referencia del concierto de Bad Bunny en Lima.Fuente: F&M Entertainment

¿Cuándo se presenta Bad Bunny en Lima?

El regreso de Bad Bunny a Lima estaba previsto para finales de enero de 2026, con dos presentaciones de su gira mundial. Sin embargo, la reciente actualización de su agenda internacional adelantó las fechas debido a su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La productora informó que "los conciertos en Colombia, Chile y Perú deben reprogramarse" y confirmó que las funciones previstas para el 30 y 31 de enero pasarán al 16 y 17 de enero de 2026, ambas en el Estadio Nacional.

La organización precisó que todas las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. Los boletos y paquetes VIP adquiridos para el 30 de enero se usarán el 16, mientras que los correspondientes al 31 serán válidos para el 17 de enero.

Comuncado de F&M Entertainment sobre las presentaciones de Bad Bunny en Lima.Fuente: F&M Entertainment