"Gracias por cambiar mi vida": 'La Roca' explica cómo Brendan Fraser lo ayudó a ingresar a Hollywood

Dwayne Johnson, conocido mundialmente como La Roca, recordó el papel decisivo que tuvo Brendan Fraser en su llegada a Hollywood. El actor debutó en la gran pantalla interpretando al Rey Escorpión en La Momia, el personaje que significó el inicio de su carrera cinematográfica tras su etapa en la WWE.

Durante una charla junto con Fraser, Johnson expresó su agradecimiento por la oportunidad que recibió en aquella producción.

"Te arriesgaste conmigo... que nunca había actuado... años después, tú y yo estamos sentados aquí... Quiero agradecerte por realmente cambiar mi vida", señaló el actor.

El salto de otros luchadores al cine

La participación de Johnson en La Momia también fue importante para otros luchadores que aspiraban a convertirse en actores.

Antes de su llegada, pasar de wrestler a estrella de cine había sido poco frecuente, siendo Hulk Hogan uno de los pocos ejemplos conocidos por su aparición en Rocky 3.

Tras el éxito de La Roca, figuras como Dave Bautista y John Cena siguieron sus pasos, animados por la recepción que el público y los estudios dieron a Johnson tras su debut.

Brendan Fraser dice que La Momia 4 "dará a los fans lo que quieren"

Brendan Fraser afirmó que la nueva película de La Momia (The Mummy) es un proyecto por el que ha esperado más de dos décadas y aseguró que "dará a los fans lo que quieren".

El actor, de 56 años, habló por primera vez desde que se confirmó esta cuarta entrega en una entrevista con Associated Press, donde recordó que la versión que él quería realizar "nunca se hizo" durante los primeros años de la exitosa franquicia.

Sin embargo, dijo que guarda un buen recuerdo de la tercera película, estrenada en 2008. "Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente", comentó el ganador del Oscar.

Agregó que el equipo hizo su mejor esfuerzo, aunque la historia que realmente buscaba contar es la que está en camino. "He estado esperando 20 años por esta llamada... es momento de darles a los fans lo que quieren", sostuvo.