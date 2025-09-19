Últimas Noticias
Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, anunció que será operado por un tumor maligno en la tiroides

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela que le detectaron un tumor maligno en la tiroides.
Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela que le detectaron un tumor maligno en la tiroides. | Fuente: Instagram: Kenyi Succar
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Tras la revelación, Tony Succar se dirigió a su hermano para manifestarle su apoyo en este proceso médico.

Kenyi Succar, hermano del productor musical y ganador de Grammy Tony Succar, reveló a través de un video en su cuenta de Instagram que le detectaron un tumor maligno en la tiroides.

"Malas noticias. Podría tener cáncer de tiroides. Hay un 70% de probabilidad. Eso es lo que dicen los doctores. Me van a operar. He tenido este nódulo en la tiroides desde hace años", expresó.

El cantante recordó que en 2017 se sometió a exámenes que determinaron que el nódulo era benigno. Sin embargo, recientemente este comenzó a crecer rápidamente, por lo que los médicos realizaron una nueva biopsia. 

"Encontraron que era maligno. Un 70% de probabilidad de que sea un cáncer de bajo riesgo y poco agresivo", señaló.

Kenyi Succar será sometido a una lobectomía

Succar explicó que se había mantenido alejado de las redes sociales en las últimas semanas debido a esta situación, de hecho, dijo que llegó a tener un cuadro depresivo.

"No he estado publicando últimamente porque estaba pasando por esto, procesándolo. Fue un shock. Nunca me imaginé atravesar algo así”, comentó.

Asimismo, indicó que será sometido a una cirugía llamada lobectomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar un lóbulo de la glándula tiroides.

"Lo que me van a hacer es una lobectomía, me van a quitar la mitad de la tiroides. Me voy a deshacer de esto de aquí", detalló, señalando parte de su cuello.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y expresó su confianza en que podrá superar este mal momento.

"Todo va a estar bien. Los quiero mucho. Gracias a todos por el apoyo", concluyó.

Tony Succar expresó su respaldo a su hermano

Tras la difusión del video, Tony Succar comentó la publicación para dirigirse a su hermano y manifestarle su apoyo en este proceso médico.

"Estamos todos contigo, apoyando, rezando 🙏 vas a salir de esto perfecto, yo lo sé! La mente es tan poderosa, y hay que pensar siempre positivo❤️❤️ lov u hermano", indicó.

Tonny Succar estuvo recientemente en Lima para promocionar el concierto que ofrecerá el 13 de diciembre en el Estadio Nacional, el cual tendrá como invitada especial a la cantante y actriz de raíces peruanas Isabela Merced.

Kenyi Succar revela diagnóstico de tumor maligno en la tiroides
El músico será sometido a una lobectomía. | Fuente: Instagram: Kenyi Succar

