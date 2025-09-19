Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, anunció que será operado por un tumor maligno en la tiroides

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kenyi Succar, hermano del productor musical y ganador de Grammy Tony Succar, reveló a través de un video en su cuenta de Instagram que le detectaron un tumor maligno en la tiroides.

"Malas noticias. Podría tener cáncer de tiroides. Hay un 70% de probabilidad. Eso es lo que dicen los doctores. Me van a operar. He tenido este nódulo en la tiroides desde hace años", expresó.

El cantante recordó que en 2017 se sometió a exámenes que determinaron que el nódulo era benigno. Sin embargo, recientemente este comenzó a crecer rápidamente, por lo que los médicos realizaron una nueva biopsia.

"Encontraron que era maligno. Un 70% de probabilidad de que sea un cáncer de bajo riesgo y poco agresivo", señaló.

Kenyi Succar será sometido a una lobectomía

Succar explicó que se había mantenido alejado de las redes sociales en las últimas semanas debido a esta situación, de hecho, dijo que llegó a tener un cuadro depresivo.

"No he estado publicando últimamente porque estaba pasando por esto, procesándolo. Fue un shock. Nunca me imaginé atravesar algo así”, comentó.

Asimismo, indicó que será sometido a una cirugía llamada lobectomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar un lóbulo de la glándula tiroides.



"Lo que me van a hacer es una lobectomía, me van a quitar la mitad de la tiroides. Me voy a deshacer de esto de aquí", detalló, señalando parte de su cuello.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y expresó su confianza en que podrá superar este mal momento.



"Todo va a estar bien. Los quiero mucho. Gracias a todos por el apoyo", concluyó.

Tony Succar expresó su respaldo a su hermano

Tras la difusión del video, Tony Succar comentó la publicación para dirigirse a su hermano y manifestarle su apoyo en este proceso médico.

"Estamos todos contigo, apoyando, rezando 🙏 vas a salir de esto perfecto, yo lo sé! La mente es tan poderosa, y hay que pensar siempre positivo❤️❤️ lov u hermano", indicó.



Tonny Succar estuvo recientemente en Lima para promocionar el concierto que ofrecerá el 13 de diciembre en el Estadio Nacional, el cual tendrá como invitada especial a la cantante y actriz de raíces peruanas Isabela Merced.

El músico será sometido a una lobectomía. | Fuente: Instagram: Kenyi Succar

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis