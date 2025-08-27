Tony Succar anuncia a Isabela Merced como invitada a su concierto en el Estadio Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El productor y músico peruano Tony Succar anunció que la actriz y cantante de raíces peruanas Isabela Merced será una de las invitadas estelares de su esperado concierto Los Sueños Se Cumplen, que se realizará el 13 de diciembre en el Estadio Nacional.

Antes de su conferencia de prensa, el ganador del Grammy y Latin Grammy ofreció una entrevista a RPP junto a su madre, la cantante Mimy Succar, quien también participará en el espectáculo.

"Este es el concierto más importante de toda mi carrera, definitivamente. Hemos estado trabajando casi ya cerca de cinco meses en este concepto y obviamente va a ser una gran fiesta. Lo más importante para mí es que esto sea una experiencia inolvidable para el público, que sea muy emocional, que sea una fiesta, o sea, mucha rumba, mucho sabor, porque la salsa es eso", expresó Succar.

Invitados de lujo

El músico adelantó que compartirá escenario con reconocidos artistas nacionales e internacionales, entre ellos Jean Rodríguez, Cali Flow Latino, Luis Enrique y la propia Isabela Merced, con quien recientemente lanzó el tema Apocalipsis.

"Gracias a Dios tengo la oportunidad de contar con muchos grandes amigos míos que son grandes artistas dentro de este rubro de la música tropical, que nos van a estar acompañando. Así que tenemos muchas más sorpresas que vamos a estar revelando poco a poco hasta llegar a la fecha", comentó.

Aunque prefirió no revelar todos los nombres, Mimy Succar aseguró que el cartel sorprenderá al público: "Cuando anunciemos a todos los artistas invitados, estoy segurísima que a los cinco minutos va a ser el 'sold out'.

Un espectáculo único e irrepetible

Tony Succar explicó que este concierto será una celebración única y que no podrá repetirse debido a la magnitud del evento.

"Reunir a tantos artistas y preparar una puesta en escena de este nivel requiere mucho esfuerzo, creatividad y coordinación. Va a ser algo irrepetible", señaló.

En cuanto a la producción, reveló que más de 100 personas participan en la organización del show. La propuesta incluirá no solo salsa, sino también fusiones con cumbia y pop; además de su infaltable homenaje a Michael Jackson.

"En mis conciertos siempre hay muchos músicos en el escenario, pero esta vez será aún más grande, con elenco de baile y una puesta en escena distinta", adelantó.

Entredas para el concierto de Tony Succar en el Estadio Nacional

Mimy Succar, emocionada por ser parte de este gran momento, expresó su gratitud a la gente que sigue apoyando y confiando en su carrera musical.

"Para mí va a ser una experiencia muy linda, sobre todo a mi edad. Es difícil poder pisar un escenario así, un Estadio Nacional tan grande. Estoy tan agradecida con el Perú, con Dios, con todos, porque me está poniendo tantas cosas lindas en el camino", precisó.

Las entradas para Los sueños se cumplen ya están a la venta a través de la plataforma Teleticket.