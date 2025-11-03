Kim Kardashian y el inesperado consejo que le dio a Wanda Nara sobre su divorcio con Mauro Icardi

Durante una entrevista promocional de su nueva serie Todo Vale, Kim Kardashian respondió a un mensaje grabado por Wanda Nara y le ofreció un consejo sobre cómo afrontar su separación de Mauro Icardi.

Kim Kardashian y Wanda Nara, ¿en la misma conversación? Así es. La socialité estadounidense, que vuelve a la actuación en Todo vale (All's Fair, en inglés), tuvo un intercambio de palabras con su 'contraparte' argentina, a través de la entrevistadora Barbie Simons, como parte de la promoción para el estreno de la serie el próximo 4 de noviembre en Disney+.

En la entrevista, Barbie le mostró a Kim un mensaje grabado por Wanda, a quien presentó como “una bomba, emprendedora, conductora de MasterChef” y quien en ese momento atravesaba un “divorcio bastante público”, en referencia a su separación del futbolista Mauro Icardi.

El consejo de Kim Kardashian a Wanda Nara

“Te envía un mensaje y me gustaría que le pudieras dar un consejo como abogada”, comentó Barbie antes de mostrar el video de Wanda Nara desde el set de MasterChef Celebrity Argentina: "Te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos, te quería pedir un consejo para una mujer como yo, que se está divorciando. Bueno, es un poco público, vos me entenderás. Te mando un beso grande."

Lejos de evadir el tema, Kim Kardashian, quien interpreta a una abogada especializada en divorcios en la ficción y que en la vida real también es abogada, respondió: “Espero que encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantené la cabeza baja, no intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida. Solo sé justa”.

En redes sociales, Barbie Simons compartió este extracto de la entrevista, realizada en octubre en el DGA Theatre de Los Ángeles, con el elenco de Todo vale. "No sé cómo llegamos ahí, pero pasó", escribió Barbie junto al video, anunciando que la entrevista completa se publicaría el lunes 3 de octubre.

La serie se estrenará este martes 4 de noviembre en Disney+, con sus tres primeros episodios disponibles desde el debut, y nuevos capítulos cada martes. La historia sigue a un grupo de abogadas especializadas en divorcios que deciden abandonar un estudio dominado por hombres para fundar su propio bufete, enfrentando separaciones, secretos y dilemas personales, que desdibujan la línea entre el trabajo y la vida privada.

¿Qué pasó con Wanda Nara y Mauro Icardi?

En julio de 2024, Mauro Icardi y Wanda Nara anunciaron el fin de su relación, después de 11 años de matrimonio y con dos hijas en común. Meses después, en enero de 2025, Mauro utilizó sus redes sociales para anunciar su romance con la actriz argentina China Suárez: "Hoy no necesito más señales, sé que contigo estoy donde debo estar".

Las cosas entre Wanda y Mauro se volvieron tensas en noviembre de 2024. Aunque la expareja había anunciado su ruptura “definitiva” a través de redes sociales, prometiendo mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijas, Francesca e Isabella, los hechos demostraron lo contrario.

Según el periodista Ángel de Brito, Wanda inició un proceso legal después de un encuentro con Mauro en su departamento de Chateau Libertador, donde, según su versión, ocurrió un "hecho violento". Testigos relataron que "ella fue a ver a sus hijas. Era tarde, y los niños ya dormían. Wanda y Mauro tuvieron una discusión fuerte, donde él no quería que ella se fuera".

La controversia entre Wanda y China Suárez sumó un nuevo capítulo en octubre de este año, cuando Wanda lanzó una serie de acusaciones contra la actriz en sus redes sociales. El detonante fue un lujoso obsequio: Mauro Icardi le regaló a Suárez una exclusiva cartera Louis Vuitton, mientras que, según Wanda, no hubo ningún presente para su hija menor en su cumpleaños.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis