"Prefiero ser cornuda que rompe familias": la 'china' Suárez y Yanina Latorre se insultan tras polémicos chats

La China Suárez y la periodista Yanina Latorre vienen protagonizando una de las peleas más llamativas de la televisión argentina en el último tiempo ¿Qué pasó? Resulta que la actual pareja de Mauro Icardi difundió unos chats privados que mantuvo con la comunicadora en sus historias de Instagram en la que se aprecia una tensa conversación entre ambas.

“Mira si te jo(...) (lo que te dije) que me desbloqueaste, linda”, se lee en el primer mensaje escrito por Yanina Latorre, quien contestó a una historia donde la modelo argentina la menciona. “¿Cómo no me va a jo(...) que te la pases hablando boludeces? Dos embarazos ya confirmaste”, señaló Suárez, quien arremetió contra Latorre: “Repites, repites lo que te cuentan ¿No eres periodista?”.

Esto no cayó nada bien en la comunicadora, quien le increpó por supuestas malas actitudes en la relación que mantiene con Mauro Icardi dejando de lado, según Yanina Latorre, a las hijas pequeñas que tiene el futbolista con Wanda Nara.

“A ti debería darte vergüenza. Tienes mil años. Tienes mil años y estás pelo. Todo el día con el teléfono, repitiendo boludeces. Es que ni siquiera chequeas”, señaló la China Suárez.

En una conversación con Ángel de Brito, Yanina Latorre comentó más mensajes que se envió con la exactriz de Floricienta y Casi Ángeles.

“Entonces le pongo: ‘Anda a hacer un guisito. ¿Sabes hacerlo?’ Porque, viste, si con él lo hace, porque le cocina (a Icardi)”, señaló. “Espero llegar a tu edad y no estar pelo, todo el día en Instagram”, contestó la China Suárez.

Luego de una serie de provocaciones entre ambas, Yanina Latorre mencionó estar feliz en su matrimonio y que “tiene resuelta la vida”. “Tu no, tu vives (con el novio) de prestada (…) Yo me casé feliz y enamorada. No soy como tú, que insisto, te llegó tarde (el futbolista)”, sostuvo.

Yanina Latorre está casada hace 30 años con el exfutbolista Diego Latorre. | Fuente: Instagram

Yanina Latorre a la China Suárez: “Fui cornuda, pero yo no me voy con casados”

En otro chat revelado se lee cómo la China Suárez le recuerda a Yanina Latorre la infidelidad de su esposo, el reconocido comentarista deportivo Diego Latorre, el 2017, con la desaparecida modelo Natacha Jaitt. “¿Que me humillen públicamente con audios como te paso a ti? No gracias. Yo los (premios) Martin Fierro me los gano, no me los meto por el (…)”, señaló la modelo.

Al respecto, Yanina Latorre usó un breve espacio del programa argentino Sálvese quien pueda, en América TV, para responderle a la actual pareja de Mauro Icardi.

“A ti Wanda te hizo noticia porque te cargaste una familia por zo (…) Yo le pregunté y me contó la historia. La que te hace noticia es Wanda porque te co(…) al marido mientras eras amiga de ella de lejos”, comenzó diciendo Latorre.

“Fui cornuda, pero yo no me voy con casados. El cuerno trátalo con Diego, conmigo no. Yo fui víctima. En cambio, tú fuiste al revés, fuiste la victimaria de las niñas. ¿Te burlas de mi por ser cornuda? Yo prefiero ser cornuda que rompe familias”, añadió.

Mauro Icardi confirmó su relación con la China Suárez tras separarse de Wanda Nara. | Fuente: Instagram

Mauro Icardi confirmó relación con la China Suárez: "Estoy donde debo estar"

En enero de este año, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para anunciar su romance con la actriz y cantante argentina María Eugenia Suárez Riveiro, conocida como la 'China' Suárez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actual jugador del Galatasaray compartió imágenes junto a su nueva pareja. Esto, meses después de comnfirmar una polémica separación con Wanda Nara, con quien tiene dos hijas de 10 y 9 años, respectivamente.

"Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas. Quién sabe, son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pasa o cuántos caminos hay que recorrer, porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas. Hoy no necesito mas señales, sé que contigo estoy donde debo estar", escribió Mauro Icardi con fotografías junto a su nueva pareja.



