Kim Kardashian lanza tangas con "vello falso" y logra venderlas en tiempo récord

La marca SKIMS, fundada por la socialité Kim Kardashian, lanzó una nueva línea de ropa interior que se hizo viral en redes sociales. La colección, denominada Faux Hair Micro String Thong, está inspirada en el vello corporal y su diseño poco convencional hizo que el producto se agote en tiempo récord, según la página oficial de la marca.

La cuenta oficial de la marca en Instagram presentó el producto el 14 de octubre con el siguiente mensaje: "¿Quién dijo que la alfombra debe combinar con las cortinas? Nuestra tanga más impactante hasta ahora ya está disponible".

En el sitio web de la marca, la Faux Hair Micro String Thong, también conocido como The Ultimate Bush, apareció en una amplia gama de colores y texturas que imitan distintos tonos y tipos de vello: rubio, rojo, castaño y negro, con opciones lisas o rizadas.

Cada pieza tiene un precio de 32 dólares, aunque actualmente todas se encuentran en lista de espera tras haberse agotado en pocas horas.

El lanzamiento de la nueva ropa interior de Kim Kardashian divide opiniones en redes sociales

La nueva colección de tangas con "vello falso" provocó varios comentarios en plataformas como X (antes Twitter), donde los usuarios dejaron mensajes de todo tipo. "¿Qué? ¿En serio?" o "No puedo creer esto", se repitieron entre las publicaciones.

Algunos señalaron la aparente contradicción entre los estándares de belleza promovidos por la industria y la nueva propuesta de SKIMS. "El capitalismo convenció a las mujeres de que el vello corporal no es natural solo para venderles productos de depilación, y ahora intentan venderles una versión artificial…", dijo un usuario.

Otros, en cambio, interpretaron el lanzamiento como una innovación un tanto humorística y que solo Kim Kardashian podría "convertir el vello corporal en una declaración de moda".

