¿Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron tuvieron un romance cuando ella era menor? Así responde la agencia del actor

La agencia del actor calificó las acusaciones como “claras falsedades” y anunció posibles acciones legales. “Les pedimos que no continúen propagando hechos falsos que carecen de fundamento alguno”, solicitaron.

Responden fuerte y claro. La agencia de Kim Soo-hyun, Gold Medalist, ha desmentido tajantemente las recientes acusaciones lanzadas por el canal de YouTube Garo-SEO Research Institute (Gaseyeon), que afirmaban que el actor surcoreano había mantenido una relación con la fallecida actriz Kim Sae-ron cuando ella era menor de edad.

El 16 de febrero, un amigo de Kim Sae-ron la encontró sin vida en su hogar, en el distrito de Seongdong, Seúl. La policía inició una investigación para determinar la causa del fallecimiento y confirmó que no había indicios de violencia ni señales de ingreso forzado en la vivienda. Al día siguiente, las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio.

Las acusaciones contra Kim Soo-hyun

El canal Gaseyeon transmitió un episodio en vivo titulado Kim Soo-hyun (relación romántica de seis años desde los 15 años) quien llevó a la muerte a Kim Sae-ron, donde se continuaba con las especulaciones sobre la relación entre los dos actores, cuando ella tenía 15 años y él 27.

Además, se alegó que el gerente de la agencia del actor tenía vínculos con el YouTuber Lee Jin-ho, quien presuntamente incitó la producción de un video negativo sobre Kim Sae-ron.

La respuesta de Kim Soo-hyun

Gold Medalist aseguró que las acusaciones "completamente falsas" no serán ignoradas. "Revisaremos el nivel más fuerte de acción legal que podamos tomar contra la difusión de información falsa", agregó la agencia, haciendo énfasis en que no tolerarán este tipo de ataques. “Les pedimos que no continúen propagando hechos falsos que carecen de fundamento alguno”.

Asimismo, el comunicado expresó el profundo pesar por la muerte de Kim Sae-ron: “Nos sentimos afligidos por la noticia de su fallecimiento”. También denunciaron que la propagación de falsedades por parte de Gaseyeon solo agrava la situación y afecta tanto a la memoria de la actriz como a la reputación de la agencia.

¿Quién es Kim Soo-hyun?

Nacido en febrero de 1988 en Seúl, Kim Soo-hyun es hijo de Kim Chung-hoon, vocalista principal de la banda Seven Dolphins en los años 80. Su interés por la actuación comenzó en la secundaria, cuando debutó en el teatro con una adaptación de El sueño de una noche de verano, interpretando a Puck. Con el tiempo, siguió perfeccionando su talento en producciones como Grease y Hamlet.

En 2007, Kim hizo su debut televisivo en la serie Kimchi Cheese Smile. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó en 2011 con el exitoso K-Drama Dream High. Más tarde, consolidó su estatus de estrella con Moon Embracing the Sun (2012), My Love from the Star (2013) e It's Okay to Not Be Okay (2020), convirtiéndose en uno de los actores más reconocidos de la industria surcoreana.

