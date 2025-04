Kristen Stewart y Dylan Meyer se casan tras seis años de relación

Kristen Stewart y Dylan Meyer se casaron en una ceremonia íntima. La pareja se conoció en 2013, pero comenzaron a salir en 2019 y se comprometieron dos años después.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Kristen Stewart ya está casada! La estrella de Crepúsculo dio el sí este domingo a Dylan Meyer, la guionista con la que ha estado saliendo desde 2019. La boda se celebró en Los Ángeles, en una ceremonia súper íntima en un restaurante mexicano, y TMZ fue el primero en compartir las imágenes.

No te pierdas: La princesa Leonor da el pésame a la familia de Mario Vargas Llosa antes de partir de Lima



La ceremonia reunió a un pequeño grupo de amigos cercanos, como la actriz Ashley Benson de Pretty Little Liars y su esposo, el baloncestista Brandon Davis. También se supo que la pareja recogió su licencia de matrimonio la semana pasada, aunque ni Kristen ni Dylan han dicho nada más sobre el evento.

Las imágenes ya se están viralizando, y las dos lucieron fabulosas. Dylan eligió un vestido satinado en tono champagne con falda corta, que dejaba ver algunos de sus tatuajes, dándole un toque rebelde y elegante. Kristen, siempre fiel a su estilo relajado pero chic, optó por un conjunto de dos piezas beige.

La historia de Kristen Stewart y Dylan Meyer

Kristen, de 35 años, y Dylan, de 37, son una de las parejas más adoradas de Hollywood. Se conocieron en el set de Spring Breakers en 2013, pero no fue hasta 2019, luego de la ruptura de Kristen con Stella Maxwell, cuando comenzaron su relación. Se comprometieron en 2021.

La actriz, que alcanzó la fama mundial por su papel de Bella Swan en Crepúsculo (2008), se ha reinventado en el cine independiente, donde ha destacado en películas como Personal Shopper y Certain Women, ambas de 2016. Además, fue nominada al Oscar por su interpretación de Lady Di en Spencer (2021).

Aunque hasta el momento ni sus representantes ni ellas han hecho declaraciones oficiales, se sabe que la pareja ha hablado sobre la posibilidad de formar una familia. En una entrevista con Rolling Stone, Kristen confesó: “No sé cómo será mi familia, pero no hay forma de que no empiece a tener hijos”.

Kristen Stewart and Fiancée Dylan Meyer Get Married | Click to read more 👇 https://t.co/sYlgoez0dn — TMZ (@TMZ) April 21, 2025

¿Quién es Dylan Meyer, la esposa de Kristen Stewart?

Dylan Meyer es guionista y también ha tenido algunas apariciones en películas de Hollywood. Entre sus trabajos más destacados como escritora se encuentran Loose Ends (2015), XOXO (2016) y Moxie (2021). En su faceta como actriz, ha participado en el cortometraje The Death and Return of Superman (2011) y en la película Beyond the Sky (2018).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis