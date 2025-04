Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh tras 18 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aunque Amaia Montero quería mantenerlo en secreto, su gran amiga Cayetana Guillén Cuervo no pudo resistirse a la emoción y terminó confirmándolo: Amaia regresa a La Oreja de Van Gogh tras 18 años de ausencia. La actriz española lo contó el lunes en un evento en Madrid, dejando a todos sorprendidos.

El regreso de Amaia se produce después de que, en octubre de 2024, la banda anunciara que su etapa junto a Leire Martínez había llegado a su fin después de 17 años. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", escribieron entonces en un comunicado.

¿Qué pasó con Leire Martínez?

Desde que se conoció la salida de Leire, los rumores sobre la vuelta de Amaia empezaron a sonar fuerte. Y aunque Leire fue prudente al pronunciarse, dejó la puerta abierta: "Si ellos deciden que sea así, pues me parecerá bien. Es que, son sus decisiones y yo ahí no pinto nada. Ya está". También dejó claro que respeta a Amaia, aunque reconoció que "apenas tenemos relación".

Poco después, Amaia encendió las expectativas con un emotivo mensaje en redes sociales: “Desde esta ventana te puedo ver, ya casi estás aquí. Trátame bien, porque tus predecesores han sido muy duros conmigo. . Cuídame y ayúdame porque va a ser bajo tu manto cuando vuelva a lo que más he echado de menos en estos años robados. Este 2025 regreso a la música”.

La última declaración pública de Leire sobre Amaia en La oreja de Van Gogh, en una entrevista con Europa Press, sonó todavía más conciliadora: "Claro que es posible que ocurra. Pero ya es una decisión que no me ocupa a mí, en la que, además, ¿qué más da lo que yo opine? A los únicos que les importa es a ellos... Ojalá se nos permita a todos tener un lugar y poder hacer lo que queremos hacer", dijo.

Con la voz de Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh popularizó éxitos como 'Rosas' y 'La Playa'.Fuente: Europa Press

Amaia Monter vuelve a La oreja de Van Gogh

Y finalmente, la confirmación llegó de la mano de Cayetana Guillén Cuervo. “Yo lo sabía desde hace mucho, pero ella me pidió que no lo contara. Se lo prometí y no se lo dije ni en casa, ni siquiera a mi hijo", confesó emocionada. "Me dijo 'por favor, por mi ahijado, por Leo' —su hijo, de quien Amaia es madrina—. Y no se lo conté a nadie".

Además, Cayetana contó que se echó a llorar cuando Amaia la llamó para darle la noticia: "Me dijo: 'te lo voy a contar, pero por favor, Caye'. Cada vez que me preguntaban, cada vez que tal, yo lo sabía y estoy muy contenta".

Sobre el estado anímico de Amaia, fue clara: "Está muy bien, está ilusionada, con mucha cautela... Claro, poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa".

En cuanto a la supuesta rivalidad entre Amaia y Leire, Cayetana fue tajante: "no me ha dicho nada, jamás, nunca de Leire ni nada, no tengo ni idea, y tampoco me gusta especular y dar una opinión de algo que no tengo información, no sé. Seguramente ellas son ajenas a mucho de lo que se habla, ¿sabes? Porque al final el personaje público va por ahí y la persona está en su casa asombrada con lo que oye".

