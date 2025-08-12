Real Madrid vs Tirol EN VIVO: ¿a qué hora empieza y dónde ver el amistoso de pretemporada?

Real Madrid vs Tirol EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del partido amistoso de pretemporada desde Austria.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid vs Tirol EN VIVO: se enfrentan este martes 12 de agosto en encuentro amistoso de pretemporada. El encuentro se disputará en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck, Austria, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Real Madrid TV y La 1. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Real Madrid vs WSG Tirol: altas y bajas de los ‘merengues’ al amistoso de pretemporada



Real Madrid no contará con algunas de sus principales figuras para el encuentro amistoso. Entre las más destacadas se encuentran Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Endrick, Jude Bellingham y Ferland Mendy.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs WSG Tirol en vivo por amistoso de pretemporada?



El partido entre Real Madrid vs Tirol se disputará este martes 12 de agosto en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck, Austria. El recinto tiene capacidad para 15 200 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs WSG Tirol en vivo por amistoso de pretemporada?



En Perú , el partido Real Madrid vs Tirol comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a las 12:00 p.m. En España , el partido Real Madrid vs Tirol comienza a la 7:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a la 7:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a las 2:00 p.m.

En México (CMDX), el partido Real Madrid vs Tirol comienza a las 11:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington, el partido Real Madrid vs Tirol comienza a la 1:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Real Madrid vs WSG Tirol en vivo por TV y streaming?



El partido entre Real Madrid vs Tirol será transmitido EN VIVO por TV a través de La 1. Vía streaming, será podrá ver por Real Madrid TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Real Madrid vs WSG Tirol: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Ceballos, Tchouameni, Guler; Mbappé, Vinicius y Gonzalo.

Tirol: Stejskal; Boras, Lawrence, Gugganing; Butler, Muller, Taferner, Bockle; Wels, Sabitzer y Anselm.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis