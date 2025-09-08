La primera imagen de la Infanta Sofía, la hija menor del rey Felipe VI, en su nueva vida universitaria en Lisboa

La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia continuará su formación académica en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Este lunes, la infanta Sofía, segunda en la línea de sucesión al trono español tras su hermana, la princesa Leonor, inició un nuevo capítulo en su vida: su etapa universitaria. La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia ha comenzado sus estudios en el Forward College, un centro privado con sede en Lisboa, donde cursará el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

El centro arrancó con la llamada Semana de Introducción, que se extenderá hasta el 19 de septiembre, y compartió en redes sociales imágenes del primer día. En ellas, Sofía aparece integrada con sus nuevos compañeros, participando en actividades de bienvenida.

¿Qué es el Forward College?

Fundado en 2021, este proyecto académico está adscrito a la University of London, institución que expide los títulos y que incluye entre sus centros a la London School of Economics y al King’s College. Aunque se trata de una universidad británica, sus títulos cuentan con reconocimiento dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. El grado que cursa Sofía dura tres años y se desarrolla en tres ciudades distintas: Lisboa, París y Berlín.

La decisión de estudiar fuera de España

Tras completar el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, Sofía decidió continuar su formación fuera de España con el respaldo de los reyes. La idea es mantener una proyección internacional y adquirir una visión global antes de regresar al país para cumplir con su agenda institucional. Esta experiencia le permite también crecer en un entorno más privado, lejos del foco mediático.

La infanta Sofía ha empezado su vida universitaria en el Forward College.Fuente: Instagram: @forward.college

El primer día de la infanta Sofía



Este lunes, el Forward College mostró cómo transcurrió la jornada inicial. La bienvenida se realizó en uno de los salones del campus de Chiado, con vistas a la piscina, donde los estudiantes participaron en dinámicas de integración. Posteriormente, Sofía y sus compañeros disfrutaron de un receso con café, refrescos y un catering de bocadillos, cruasanes y dulces, que sirvió de ocasión para relajarse, charlar y compartir sus primeras impresiones sobre la experiencia universitaria que recién comienza.

Durante esta etapa vivirá en la residencia universitaria Xior Benfica, un moderno edificio ubicado en la Avenidado Colégio Militar, en el barrio residencial de Benfica. El complejo cuenta con estudios y suites amuebladas, gimnasio, biblioteca, jardín privado y seguridad permanente. Además, está estratégicamente situado cerca del centro comercial Colombo, la estación de metro y el estadio del Benfica, así como a diez minutos de otras universidades de la ciudad.

