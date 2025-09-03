Perú en el Mundial de los Desayunos de Ibai: la fiebre por el pan con chicharrón en semifinales desata furor en Gamarra

El platillo peruano llegó a la semifinal del torneo de Ibai Llanos y en Gamarra ya se venden polos inspirados en el “clásico del Pacífico digital”.

La fiebre por el pan con chicharrón ha llegado a Gamarra. Tras alcanzar la semifinal del Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, comerciantes del emporio textil han aprovechado la tendencia para hacer lo que mejor saben: transformar la pasión popular por la gastronomía peruana en divertidas prendas.

El lunes, el streamer español anunció que Perú clasificó a la siguiente ronda de su torneo y ahora se enfrentará a Chile con la marraqueta con palta, en lo que la prensa internacional ha bautizado como el “clásico del Pacífico digital”. El platillo logró su pase luego de vencer a los chilaquiles de México en octavos de final y al bolón verde de Ecuador en cuartos. En la otra llave, Venezuela y Bolivia completan la ronda semifinal.

“Cómeme que soy realidad”

“Cómo quisiera ser un pan con chicharrón para que todos me digan qué rico que estás”, se lee en uno de los polos blancos que ya se venden en el emporio. Victoria Quiñones, comerciante de la galería Plaza, contó a RPP: “El lunes en la noche llegaron estos polos estampados. Ya están saliendo, la gente se los está llevando”.

Las camisetas, disponibles desde 15 soles, incluyen ilustraciones del popular desayuno acompañadas de frases como: “Ibai, aquí te esperamos para darte el chicharrón”, “Chile diciendo que el pan con chicharrón es chileno” o “Cómeme que soy realidad”. También circulan prendas con la imagen de León XIV, el pontífice nacionalizado peruano, junto al mensaje: “El mejor desayuno del mundo y el papa lo sabe”.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

Perú vs.Chile

Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai.

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase. La semifinal arranca el miércoles 3 de septiembre.

