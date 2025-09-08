Mundial de los Desayunos de Ibai: comenzó la final Perú con el pan con chicharrón vs. Venezuela con la arepa reina

Tras semanas de competencia y la eliminación de 14 países, Perú y Venezuela disputan la gran final del certamen gastronómico organizado por Ibai Llanos.

Después de casi un mes de votaciones y duelos gastronómicos, el Mundial de los Desayunos, organizado por el streamer español Ibai Llanos, ha llegado a su etapa decisiva: la gran final entre Perú y Venezuela. Por un lado, el tradicional pan con chicharrón; por el otro, la popular arepa. Solo uno de estos platillos será elegido el mejor desayuno.

"Quería aprovechar para deciros que gracias a todos por haber participado en este Mundial de Desayunos", dijo Ibai en un video publicado en sus redes. "Creo que lo hemos pasado muy bien. Han salido muchas bromas, muchos memes. Creo que mucha gente ha descubierto mucha gastronomía, mucha cultura y muchas curiosidades... Pero esto, lamentablemente, tiene que llegar a su final y tenemos que ver quién vence, si Perú o Venezuela".

Perú vs. Venezuela en la final

Tal como se había anunciado, este lunes 8 de septiembre, desde el mediodía, arrancó la votación final. Perú logró llegar a esta instancia tras vencer a México en octavos de final, a Ecuador en cuartos y a Chile en semifinales. Ahora se mide con Venezuela, otro peso pesado de la gastronomía latinoamericana.

El representante peruano es el pan con chicharrón con tamal y café pasado, un clásico de los desayunos dominicales. Su popularidad radica en la combinación de pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla, una mezcla de texturas y sabores que lo convierten en uno de los favoritos de la mesa nacional.

Por el lado de Venezuela, la arepa reina, acompañada de huevo, otra arepa de carne mechada y Maltín. Este platillo destaca por su versatilidad y puede disfrutarse a cualquier hora del día. Se elabora con una masa de maíz que se moldea en forma circular y se cocina hasta quedar dorada y crujiente por fuera, pero suave y esponjosa por dentro.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Final

Perú vs. Venezuela

Semifinal

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (13 millones de seguidores), YouTube (14 millones) y TikTok (26 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase. La final empezó el lunes 8 de septiembre al mediodía.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa reina, sigue estos pasos:

Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram, TikTok. o YouTube. Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai. Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

