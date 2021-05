Dwayne Johnson recibió segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19: “Vacunación completa” | Fuente: Inatagram - Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, publicó en sus redes sociales el momento exacto en el que recibe la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

El conocido actor de Hollywood de 49 años utilizó su cuenta de Instagram para compartir el momento con sus seguidores y agradecer la labor del personal encargado de la inmunización en todo el mundo.

"Ronda 2, vacunación completa”, escribió el exluchador de la WWE. “Mahalo (gracias) a todos nuestros guerreros de atención médica de primera línea aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo”, escribió Dwayne Johnson dejando en claro que aún hay mucho trabajo pendiente en la lucha contra el coronavirus.



De esta manera, el protagonista de “El Rey Escorpión” ha inmortalizado el momento de su vacunación luego de que en setiembre del año pasado anunciara que tanto él como su familia dieron positivo al coronavirus.





Se une al Universo Extendido de DC

"Black Adam", la cinta con la que Dwayne Johnson se unirá al Universo Extendido de DC para "cambiar la jerarquía de poder" tiene nueva fecha de estreno. Aunque todavía no ha comenzado la producción de la cinta, que se ha retrasado debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, el actor conocido como 'La Roca' ha desvelado el día de lanzamiento de la película en un épico vídeo.

En el clip se puede ver Times Square en Nueva York y varias pantallas gigantes en las que aparece el título de la película, que en principio iba a ver la luz este año, y la fecha de estreno: 29 de julio de 2022. "La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar", se escucha en el vídeo.

Además de participar en "Black Adam", Dwayne Johnson es uno de los actores más solicitados del momento. Próximamente también aparecerá en Red Notice, Jungle Cruise, The King, San Andreas 2, Doc Savage y Big Trouble in Little China.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.