Carlos Páez: "Fue duro interpretar a mi padre en 'La sociedad de la nieve', terminé llorando"

Carlos Páez, apodado por sus amigos como 'Carlitos', fue el sobreviviente más joven (18 años) de la tragedia de los Andes y en La sociedad de la nieve, de Netflix,

En la película interpretó a su propio padre, el pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró. En la vida real el fallecido artista siempre tuvo la esperanza de encontrar con vida a su hijo y fue uno de los líderes en la búsqueda de los jóvenes. Asimismo, sacó su libro Entre mi hijo y yo, la luna.

"Es una de las escenas que a mí me tocó grabar, fue durísima, porque no solo era meterme en la historia, también en la de mi padre", dijo 'Carlitos' Paéz en entrevista con Netflix. "Él fue una persona importante en esta historia, porque nunca claudicó en seguir buscando. Era un pintor muy famoso en Uruguay y me representó un enorme orgullo, pero fue muy duro para mí", agregó.

Para interpretar a su padre, Páez comentó que el director J.A. Bayona fue muy estricto al momento de grabar La sociedad de la nieve, porque quería que saliera con el mismo sentimiento cuando su padre dio la lista de sobrevivientes para el mundo entero. "Nombrarlos a cada uno me recordaba la historia de cada uno. No solo me metí en la historia de lleno, la escena se grabó como unas nueve veces. Fue conmovedor para mí, cuando me nombré a mí mismo y me conmovió ver al actor que me interpretó. Terminé llorando", dijo.

¿Cómo fue interpretar a su papá?

"Bajé de peso y me teñí el pelo para parecerme a papá y es curioso, porque con ese cambio de look me parezco mucho a él", recordó 'Carlitos' Páez. Además, no solo se acercó al físico de su padre, también al sentimiento: "En la escena donde me reencuentro con ‘mi hijo’ cuando llega del helicóptero, es muy parecido a lo que viví".

"Él era un personaje importante, destacado en Uruguay y quería que su imagen quede como él. Fue emocionante. Todo lo que yo había hecho para encontrarme con mi familia, ellos también lo hicieron, pero del otro lado", comentó.

Después del accidente, Páez se dedicó a las tareas relacionadas al campo varios años, luego vivió varios años en Maldonado, en Casapueblo. En 1992 ingresó en la actividad publicitaria. Además se dedica a dar conferencias en el mundo entero.

Roberto Canessa recuerda la tragedia de los Andes

Tras el estreno de la exitosa película La sociedad de la nieve en Netflix, la plataforma unió a los actores con los exjugadores de rugby donde juntos hablan de la dura experiencia de esos 72 días. “No tengo miedo de morirme, sino que me da lástima no seguir viviendo”, comentó el médico.

Frente a Matías Recalt, actor que lo interpreta, Roberto Canessa le confesó que tiene miedo de que le pase algo a sus hijos o a sus nietos. Cuando estaba en los Andes, se dijo: "Si me tengo que morir, me muero", pero ahora no. "Sabía que era difícil sobrevivir, me ponía a llorar, pero tenía que seguir caminando. Lo peor es la incertidumbre, no saber si seguir viviendo. Qué bajo puede llegar el ser humano que su inspiración sea seguir viviendo. Me parece que La sociedad de la nieve toca el fondo de lo que puede resistir un humano, es brutal".

Nando Parrado: "Volvería a subir a ese avión"

Junto con Roberto Canessa, caminaron diez días en la nieve en busca de ayuda hasta que encontraron a un arriero chileno, quien fue el contacto con las brigadas que después desplegaron un operativo para rescatar a los demás. En cuanto a los momentos de incertidumbre en los 72 días que estuvieron perdidos, aseguró que "vomitaba de miedo".

"Era estar frente a un pelotón de fusilamiento, yo me sentí así los 72 días. Yo quería vomitar del miedo, cuando uno pasa las puertas invisibles de la muerte ya nada importa. Hay gente que me pregunta: ‘¿Te subirías a eses avión de nuevo?’ Y les digo que sí. Perdí mucho, yo sufrí pérdidas, pero también fui bendecido en la vida con muchos consuelos. No tendría la familia que tengo hoy si eso no hubiera pasado. Qué familia es mejor, la que tenías antes o la que tienes ahora. Yo no quise destruir la segunda parte de mi única vida", dijo.