"La Voz Perú": Mauri Stern está listo para sumarse al equipo de co-entrenadores | Fuente: Mauri Stern Instagram

El productor musical Mauri Stern publicó en sus redes sociales que ya se encuentra preparado para integrar el equipo de co-entrenadores de “La Voz Perú” junto a Tito Nieves, Danny Ocean y Christian Yaipén.

Este fin de semana Mauri Stern publicó en sus stories de Instagram un video en el que se le ve en la puerta de su camerino del programa de canto “La Voz Perú”, que inicia su etapa de batallas este miércoles 14 de julio.

“What? Listos o qué”, escribió Mauri Stern en el video. “Siempre listos para apoyar al talento”, agregó el exintegrante de Magneto que luce un polo y una mascarilla negra de tela.

Cabe recordar que luego de una larga temporada como jurado de "Yo Soy" y "Yo Soy: Nueva generación", el artista mexicano se despidió del público peruano el pasado junio. “Ya me voy y me duele. Me encantó”, dijo Stern sin poder contener las lágrimas ante la emoción del momento. “Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a toda la gente. No lo tenía planeado”.

Nueva etapa en “La Voz Perú”

Los co-entrenadores llegan para apoyar a cada entrenador y es así como estarían agrupados: el “Pavarotti de la Salsa”, Tito Nieves acompañará a la salsera Daniela Darcourt, el cantante venezolano Danny Ocean se juntará con Mike Bahía, Christian Yaipén se sentará junto a la maestra Eva Ayllón y el querido cantante mexicano Mauri Stern apoyará a Guillermo Dávila.

“La Voz Perú”, el más grande programa de canto y talento llega con lo que serán los enfrentamientos por equipo, cada coach tiene 28 cantantes y, a partir del próximo 14 de julio, cada entrenador junto a su co-entrenador escogerán quienes entrarán a competencia del mismo equipo, donde el ganador podrá seguir avanzando mientras el otro será eliminado.

