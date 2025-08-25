Últimas Noticias
Nicki Nicole confirma su relación con Lamine Yamal con una foto romántica en su cumpleaños

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación tras una semana de rumores que generaron expectativa en redes.
Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación tras una semana de rumores que generaron expectativa en redes. | Fuente: Instagram: @lamineyamal
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La cantante argentina celebró sus 25 años junto al futbolista del FC Barcelona, con quien compartió una imagen que confirma los rumores de romance.

Los rumores eran ciertos. Después de semanas de especulaciones, Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación con una foto compartida en redes sociales. El futbolista del FC Barcelona publicó este lunes una imagen romántica junto a la cantante argentina y ella la replicó en sus historias de Instagram, dejando atrás las dudas.

Este fin de semana, Nicki celebró por adelantado sus 25 años acompañada de familiares y amigos. Aunque ya había mostrado detalles de la celebración, como una torta decorada con corazones blancos y rojos y los saludos de sus seres queridos, la foto que más llamó la atención fue otra: la de la artista apoyando su cabeza en el rostro de Lamine mientras ambos miran sonrientes a la cámara.

La foto más comentada de Nicki y Lamine

La escena, cargada de romanticismo, muestra a la pareja sentada frente a una mesa decorada con pétalos de rosas rojas, un pastel blanco y un gran arreglo floral acompañado de globos en forma de corazón. Nicki aparece con un atuendo de estampado militar, mientras que Lamine viste una camisa negra y posa con una gran sonrisa.

El futbolista español acompañó la imagen con un emoji de pastel y un corazón rosado en sus historias de Instagram. Minutos después, la intérprete de Mamichula y Por las noches replicó la publicación, agregando varios emojis de corazones en llamas.

En el pasado, Nicki Nicole fue vinculada sentimentalmente con Khea, Trueno y el cantante mexicano Peso Pluma.

En el pasado, Nicki Nicole fue vinculada sentimentalmente con Khea, Trueno y el cantante mexicano Peso Pluma.Fuente: Instagram: @lamineyamal

De Mónaco a Barcelona

La confirmación llega tras el viaje que ambos hicieron la semana pasada a Mónaco, donde fueron vistos paseando juntos en imágenes difundidas por medios locales. Según la revista ¡Hola!, se trató de su “primera aparición pública” como pareja, después de que Nicki asistiera en julio al cumpleaños de Lamine Yamal, evento que había generado especulaciones sobre un vínculo sentimental.

“Lamine y Nicki viajaron el pasado domingo, en cuanto acabó el entrenamiento del Barcelona. Lo hicieron en un avión privado alquilado por el joven futbolista. A pesar de la diferencia de edad, la química es evidente”, señaló la publicación en ese momento.

Nicki Nicole Lamine Yamal

