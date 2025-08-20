¿Nuevo romance? Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal son captados juntos en Mónaco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicky Nicole y Lamine Yamal vienen avivando rumores de un posible romance luego de ser vistos por las calles de Mónaco el último fin de semana. La estrella del Barcelona y la cantante argentina estuvieron paseando en la ciudad francesa, según se pudo ver en fotos — y videos— difundidos en redes sociales y medios españoles.

De acuerdo con la revista Hola!, esta sería la “primera aparición pública” de las dos celebridades luego de que la intérprete de Mamichula y Por las noches acudiera a la polémica fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal el último 13 de julio.

Por otro lado, el medio de espectáculos compartió inéditas fotos, captadas el último 18 de agosto, de la rosarina de 24 años y el deportista español, seis años menor que ella, dentro del aeropuerto privado de Barcelona llegando de la ciudad de Mónaco donde habrían ido para realizar compras y pasar el tiempo juntos.

“Lamine y Nicki viajaron el pasado domingo, en cuanto acabó el entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. La pareja viajó en un avión privado alquilado por el joven futbolista. A pesar de que hay una diferencia entre ellos de seis años, parece que la química es palpable”, señala la prestigiosa revista de espectáculos.

Del mismo modo, medios europeos resaltan que “la pareja no se ha separado” desde que se conocieron en la fiesta de Yamal para su cumpleaños 18. “Desde entonces, la cantante argentina, quien solía tener una relación con Peso Pluma, pasa mucho tiempo en Barcelona”, sostuvo Hola!

Nicky Nicole fue vista en el estadio Johan Cruyff en el partido entre Barcelona y Como. | Fuente: Instagram (nicki.nicole)

Nicky Nicole estuvo en el estadio Johan Cruyff durante victoria del Barcelona

El último 10 de agosto, Nicky Nicole estuvo sentada en las gradas del estadio Johan Cruyff durante el encuentro entre Fútbol Club Barcelona y el Como 1907 por el Trofeo Joan Gamper.

De acuerdo con fotos y videos difundidas por los diarios Marca y Clarín, se pudo ver a la expareja de Peso Pluma sentada en una de las tribunas del estadio usando la camiseta oficial del FC Barcelona.

Nicky estuvo acompaña de amigas y gente del entorno de Lamine Yamal, quien marcó dos goles y fue una de las figuras del encuentro que acabó 5 a 0 a favor de equipo azulgrana.

Por otro lado, Clarín compartió una foto donde se ve a Nicki Nicole posando con Bizarrap junto con el presidente del Barcelona, Joan Laporte, quien le regaló una camiseta del equipo a la artista con su nombre.

De igual manera, el medio resaltó otra imagen donde se pudo ver la foto de la cantante y compositora argentina en la pantalla del celular del delantero de 18 años.

Lamine y Nicki Nicole en Mónaco rumbo a Barcelona tras unos días de vacaciones. pic.twitter.com/nMsijjuF2B — Javi Oliveira (@javioliveira) August 20, 2025

Nicki Nicole fue vinculada con el futbolista Enzo Fernández

Meses atrás, medios argentinos especularon de un posible romance entre Nicki Nicole y Enzo Fernández. Según LAM, el futbolista y la cantante de reguetón habrían iniciado un romance desde mediados de octubre pasado, cuando el volante viajó a su país para representar a la ‘Albiceleste’ en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 ante Bolivia y Paraguay.

Fue la periodista Yanina Latorre quien sostuvo que Fernández tuvo un primer acercamiento con la intérprete de Ojos Verdes en un pub ubicado en la Costanera donde celebraban con amigos en común. “Él la habría conocido ahí, y cuando llegó a Londres, hizo las cosas bien, porque dejó a su mujer”, sostuvo la comunicadora.

Latorre contó que Nicki Nicole fue vista en el estadio La Bombonera el 19 de noviembre de 2024, donde se jugó el partido entre Argentina y Perú. La artista habría acudido para ver jugar a Fernández, con quien ya habría iniciado un romance. “Y a partir de ese día se empezó a desandar el camino”, señaló la presentadora.

En tanto, la panelista invitada Julieta Argenta agregó que Enzo Fernández informó a su entorno más cercano sobre su amorío con Nicki Nicole. También se mencionó que el deportista del Chelsea y la compositora coincidieron en una reunión organizada por los jugadores argentinos. “En octubre, entre el 10 y el 15, hubo Eliminatorias. Fue ahí que, en una reunión, se conocieron y él, el 1 de noviembre, ya estaba en Londres”, añadió.