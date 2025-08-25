Globos, rosas y torta: Nicki Nicole recibe sorpresivo detalle de Lamine Yamal por su cumpleaños tras revelar romance

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicki Nicole recibió un sorpresivo mensaje de Lamine Yamal. La cantante argentina celebró su cumpleaños 25 compartiendo un emotivo post en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotografías donde aparece ella en diversas facetas, así como el look que usó al lado de la estrella del Barcelona en una romántica imagen.

Luego de revelar su romance con el joven delantero de 18 años, la intérprete de Mamichula y Por las Noches difundió un emotivo —y extenso— mensaje donde expresa todo su sentir por festejar un año más de vida. “Feliz cumpleaños para mí”, comenzó la publicación de la expareja de Peso Pluma.

“Dicen que del caos nacen las estrellas y que hay un arte en no encajar en el mundo y no temblar de soledad. Todo lo que fue rompiendo mi corazón aclaró mi visión, y, sí, hay vida después del dolor”, sostuvo la artista nacida en Rosario, Argentina.

En ese sentido, Nicki Nicole consideró haber recibió muchas “enseñanzas” con ella misma aprendiendo a conectar con su lado más creativo en este último año.

“Fue un año de enseñanzas para crear con mis vivencias y carencias un concepto que transcienda todo tipo de tiempo, una gran pérdida fue el pilar que marcó mi camino de darle tiempo a las cosas, en un mundo donde todo va rápido, y todo se critica, elegí el tiempo y buscar dejar de complacer”, expresó la cantante.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su relación con romántica fotografía.Fuente: Instagram (lamineyamal)

La reflexión de Nicki Nicole y el mensaje de Lamine Yamal

Nicki Nicole afirmó estar en “una etapa de creación” que le permite crear canciones “con el corazón”, algo que había, según ella, olvidado por los cuestionamientos que leía.

“Había tantos sonidos que me estaban esperando, y yo creyendo que a las corridas tenía que sacar discos y canciones. Una nebulosa entre la presión y el miedo, casi me olvido de lo lindo que es componer desde el corazón, casi pero casi que me tomo en serio los comentarios de gente que no me conoce y cree saber más de mí que yo misma”, recalcó.

En ese sentido, la también estrella de reguetón aseguró que al cumplir 25 años se dio cuenta que “su vida y su tiempo son solo suyos”.

“Hoy es mi cumpleaños, tardé 25 años en entender que cada persona tiene su camino y su lucha interna. Sigo aprendiendo, y a la par que aprendo acompaño a la gente que amo, y disfruto mucho de las personas que me siguen y acompañan a través de mi música”, añadió la compositora.

Finalmente, agradeció a los seguidores que le desean buenos deseos por su santo. “Quiero agradecerles por los mensajes y decirles que me estoy tomando el tiempo suficiente para poder entregarles una obra que tiene de guía a mi corazón”, concluyó.

Cabe resaltar que la publicación de Nicki Nicole viene teniendo más de un millón de reacciones, así como cientos de comentarios, siendo el más comentado el de su nueva pareja: Lamine Yamal. “Superestrella”, escribió el futbolista español mostrando el amor y cariño que siente por la argentina.

El futbolista Lamine Yamal deja sorpresivo mensaje a Nicki Nicole por su cumpleaños.Fuente: Instagram (nicki.nicole)

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron relación con romántica foto

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación con una foto compartida en redes sociales. El futbolista del FC Barcelona publicó una imagen romántica junto a la cantante argentina y ella la replicó en sus historias de Instagram, dejando atrás las dudas.

El último fin de semana, Nicki celebró por adelantado sus 25 años acompañada de familiares y amigos. Aunque ya había mostrado detalles de la celebración, como una torta decorada con corazones blancos y rojos y los saludos de sus seres queridos, la foto que más llamó la atención fue otra: la de la artista apoyando su cabeza en el rostro de Lamine mientras ambos miran sonrientes a la cámara.

La escena, cargada de romanticismo, muestra a la pareja sentada frente a una mesa decorada con pétalos de rosas rojas, un pastel blanco y un gran arreglo floral acompañado de globos en forma de corazón. Nicki aparece con un atuendo de estampado militar, mientras que Lamine viste una camisa negra y posa con una gran sonrisa.

El futbolista español acompañó la imagen con un emoji de pastel y un corazón rosado en sus historias de Instagram. Minutos después, la intérprete de Ojos verdes replicó la publicación, agregando varios emojis de corazones en llamas.