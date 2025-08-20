Últimas Noticias
¿Reconciliación? Shakira cenó con Antonio de la Rúa y revivió una canción que le escribió en el pasado

Nuevo encuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa enciende rumores.
Nuevo encuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa enciende rumores. | Fuente: Facebooo: Shakira / Instagram: Antonio de la Rúa
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La artista colombiana Shakira volvió a interpretar Día de enero después de 18 años, en medio de nuevos encuentros con su exnovio argentino.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos juntos nuevamente y, como era de esperarse, las imágenes despertaron rumores de una posible reconciliación sentimental entre la expareja. La cantante colombiana y el abogado argentino, quienes pusieron fin a su relación hace 15 años, compartieron una cena en un restaurante de San Diego, en Estados Unidos.

La relación entre ambos no fue pasajera; además de ser pareja durante más de una década, el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, fue también el mánager de la artista colombiana y uno de los responsables de impulsar su carrera a nivel internacional.

De la Rúa y su familia acompañan a Shakira en sus presentaciones

Sus reencuentros no han sido casuales. En marzo pasado, durante la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, Antonio fue visto entre los asistentes al concierto de Shakira en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires. Según se informó, el argentino estaría involucrado en la producción del espectáculo, ya que Zulú, su hija mayor, no solo estuvo en el show, sino que también accedió al backstage y se tomó una foto con la cantante.

Hace unos días, tras una presentación en Tijuana, Shakira se trasladó a San Diego. Allí fue vista disfrutando de un partido de béisbol acompañada por sus hijos Milán y Sasha. Sin embargo, también estuvieron Zulú y Mael, los hijos de Antonio de la Rúa, lo que avivó aún más las especulaciones de una posible reconciliación.

Shakira cena con De la Rúa y revive una canción que le dedicó

Esta vez, Shakira y hijo Sasha fueron captados cenando en un restaurante junto a De la Rúa. Aunque el resto de los acompañantes no se distingue con claridad, la escena fue suficiente para mantener vivas las ilusiones de quienes siguen de cerca la vida de la intérprete de Ojos así.

Otro hecho que llamó la atención fue que, durante el concierto en Tijuana, Shakira volvió a interpretar Día de enero después de 18 años. La canción, escrita en su momento por la colombiana para Antonio De la Rúa, fue presentada como un homenaje a la amistad. 

"Esta canción es para esos amigos que están ahí siempre, no importa lo que pase, están ahí, gracias", dijo la cantante ante el público.

Al igual que Shakira, Antonio de la Rúa también está separado. En marzo de 2025, el argentino confirmó el fin de su relación con la colombiana Daniela Ramos, quien participó en Miss Mundo 2009 tras ser coronada como Señorita Bogotá.

