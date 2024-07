Kris Jenner, madre de las Kardashian, se sometió a delicada operación tras diagnóstico de tumor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kris Jenner, la matriarca de las Kardashians de 68 años, reveló entre lágrimas a su familia que debía someterse a una interevención quirúrgica después de que los médicos le encontraran un quiste y un "pequeño tumor" en los ovario. Sin embargo, tras una evaluación más detallada, los médicos le aconsejaron que también se sometiera a una histerectomía completa para prevenir futuros riesgos a su salud.

Como se sabe, la histerectomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación del útero. En algunos casos se realiza la extirpación completa del útero (cuerpo y cuello uterino) y se denomina histerectomía total. En casos concretos se extirpa solo el cuerpo uterino dejando el cuello del útero, entonces se habla de histerectomía subtotal.

En el reciente episodio del reality The Kardashians, Jenner compartió esta noticia con sus amigas Kathy Hilton y Faye Resnick. "Voy a hacerme una histerectomía. Empezó solo con extirparme los ovarios, y hoy me han llamado por teléfono. Encontraron algo, estamos aquí para hablarlo. Voy a quitarme algo que me dio seis de las mejores partes de toda mi vida".

Kris, madre de Kourtney Kardashian (45), Kim Kardashian (43), Khloé Kardashian (40), Rob Kardashian (37), Kendall Jenner (28) y Kylie Jenner (26), dijo sentirse "muy sensible" ante el procedimiento, recordando con emoción los años dedicados a criar a sus hijos.

"Estoy muy sensible por ello, porque cuando eres joven, empiezas a hablar de querer una familia. Fue de lo único que hablamos durante 40 o 50 años, así que ahora estamos hablando de ello otra vez y es la otra cara del proceso", agregó.

Kris Jenner conatará los pormenores de su operación

En el avance de The Kardashians del próximo episodio del 18 de julio, Kris Jenner anunció a las cámaras que fue sometida a la operación: "¡He terminado con mi cirugía y me siento genial!".

Semanas atrás, Kris protagonizó uno de los episodios más dramáticos del reality luego de informar a sus hijas Kim, Khloé y Kendall sobre el descubrimiento del tumor.

"Quería decirles algo porque aún no se los había dicho, pero... fui al médico y me hicieron un escáner... me encontraron... y esto me pone muy sensible, pero... me encontraron un quiste y un pequeño tumor en el ovario", dijo entre lágrimas.

"Así que el médico me dijo que me tenían que extirpar los ovarios. Estoy muy conmovida por ello porque ya saben que fueron muy útiles con ustedes. Si puedo pasar por el reemplazo de cadera, puedo pasar por esto", añadió, intentando mantenerse positiva.

"También es una cosa sobre envejecer y es como una señal de que hemos terminado con una parte de nuestra vida, es un capítulo entero que se acaba de cerrar. Es la cosa más tonta, pero las amo y solo quería que lo supieran", concluyó Jenner.

