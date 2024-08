Lasso se confiesa en RPP tras el éxito de 'Ojos marrones' y habla de su vínculo especial con Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lasso está de vuelta en Perú. El cantante venezolano llegó el martes a Lima para preparar dos presentaciones: la primera en el festival Juntos para ti 2024, con Juanes, Gian Marco y Mau y Ricky el viernes en el Multiespacio Costa 21, y la segunda al día siguiente en Arequipa para celebrar el aniversario de la Ciudad Blanca, donde compartirá con el mismo cartel más Bacilos.



Aunque apenas lleva unas horas en la ciudad, el artista que conquistó el mundo con su éxito Ojos Marrones no pierde el tiempo. Llega puntual a la entrevista programada con RPP, fiel a su estilo, y nos cuenta que disfruta mucho de su estancia en Lima, además de recordar con cariño su paso por la Ciudad Blanca en un concierto pasado.



Su última visita al Perú fue en diciembre para ofrecer un concierto. En aquella oportunidad, aprovechó para conocer Cusco y disfrutar más de cerca de nuestra cultura. "Me encanta estar aquí, la paso muy bien en Lima, y esta vez tengo la oportunidad de estar en Arequipa también, donde toqué hace un par de años y me encanta. Conozco bien el Perú”.



Al escuchar que su concierto en Arequipa coincide con las celebraciones por su aniversario, se emociona. "Me encanta Arequipa, me parecen preciosos los volcanes alrededor. Recuerdo cuando fui y la pasé muy lindo, la gente también es muy cariñosa allá", comenta. Sobre el festival, añade: “Será un festival muy lindo, con puros amigos. Creo que va a ser muy cool”.

¿Lasso tiene pareja actualmente?

La presencia de Lasso es inconfundible. Luce unos zapatos de plataforma, un pantalón acampanado con estampado floral, una camiseta gris deportiva y una casaca de jean azul, rematada con un voluminoso copete característico de su estilo. Se sienta y espera la primera pregunta: "¿Cómo te desconectas de las redes sociales cuando necesitas un respiro?".



"En verdad no puedo", confiesa con una ligera sensación de culpa. "Te lo juro que lo intento, pero siento que es una adicción. Las redes sociales y el tema de los likes te pegan. Cuando estoy sin celular, como ayer en el vuelo, me afecta. Es una adicción 100%". A pesar de sus esfuerzos, admite: “Ojalá pudiera decirte que me desconecto, pero no puedo”.



Sin embargo, reconoce que hay aspectos de su vida que prefiere mantener en reserva. "Cuando tengo novia -en este momento no tengo-, mantengo esa parte privada porque creo que hay algo que tienes que guardar para ti por la salud de la relación", explica. "La gente no puede saberlo todo, y cuando tu relación es pública, la gente se vuelve parte de ella, para bien o para mal".

¿Qué dice Lasso sobre el éxito de Ojos Marrones?

Lejos de obsesionarse con encontrar el próximo gran hit, Lasso admite que está satisfecho tras alcanzar la cima con Ojos Marrones el año pasado. La canción, que recibió tres nominaciones al Latin Grammy y ganó el premio a Mejor Canción Pop/Rock en 2023, "explotó solita", según sus propias palabras.



"Llegará un momento en que ya no tenga el hambre que siento ahora, y quizás haga menos canciones o me preocupe menos por promocionarlas, lo cual también está bien. Pero al menos puedo decir que tuve un hit mundial; y si tengo dos, tres o cuatro, genial, pero al menos ya viví esa experiencia", reflexiona.

¿Lasso quiere cantar en inglés?

El 2024 ha sido un año de grandes colaboraciones para Lasso, con canciones como Siempre Llegas Tarde junto a Sofía Reyes, No Escuches Esta Canción con Micro TDH y Bilingües al lado de Mau y Ricky. ¿Hay más en camino? “Sí, quedan dos más del disco", adelanta. "Este es un disco de explorar géneros y de trabajar con gente que admiro y quiero”, agrega.



A punto de comenzar su primera gira en Estados Unidos, Quedarse Solo Para Siempre, no podría estar más emocionado. “Son 15 fechas en ciudades donde nunca he tocado, y tocar es lo mejor que uno puede hacer, así que estoy muy contento”. Y aunque ya ha explorado el inglés en Bilingües, confiesa que no aspira a cantar en ese idioma: "No digo que no lo haría, solo es algo que no busco".



Sin embargo, sí está abierto a seguir experimentando con diferentes géneros musicales, como ya lo ha hecho con el pop, la balada, el urbano y la cumbia. ¿Qué otros ritmos le gustaría explorar? “Bachata, creo que me gustaría en algún momento", comenta. Incluso ya tiene en mente quién podría acompañarlo en esta aventura para que sea una transición auténtica: Vicente García.

¿Qué tienen en común Lasso y el Perú?

En junio, Lasso se unió al ecuatoriano Alex Ponce y al peruano Sebastián Llosa en Ve y Diles V2. Sin embargo, no fue la primera vez que colaboró con un peruano. "Con Inti y Vicente hice una canción hace un par de años, [Llamarte (Otra Vez)]. Esa canción es una de mis favoritas de la vida. La amé desde el primer momento y la cantaré en los dos conciertos que vienen".



A puertas de reencontrarse con el público peruano en dos presentaciones este fin de semana, recuerda que tiene grandes amigos aquí, como la cantante Nicole Zignago, hija mayor de Gian Marco, y el músico Renzo Bravo, recordado por su paso en Ádammo y nominado al Latin Grammy por la producción de Ojos Marrones de Lasso. "Me gustan mucho las cosas que se hacen en Perú", confiesa.



En su visita anterior, Lasso exploró Machu Picchu con su familia, paseó por Barranco y Miraflores y disfrutó del Centro Histórico de Lima. ¿Qué tiene planeado para esta ocasión? "Me gustaría conocer Nazca", dice. También recuerda con cariño que Perú fue el primer país que lo acogió cuando comenzaba en la música: "Se pasa muy bien acá, se come muy bien, la gente es muy cariñosa. Soy muy fan".

