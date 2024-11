"Le digo papá, pero se siente raro": Vasco Madueño no descarta llevar el apellido de Guillermo Dávila

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vasco Madueño y Guillermo Dávila dejaron atrás sus enfrentamientos desde que se supo que el cantante venezolano no lo reconoció legalmente como su hijo durante muchos años. El joven artista compartió detalles sobre el acercamiento con su padre biológico en medio de una cruzada que organiza para apoyar a su madre en su batalla contra el cáncer.

De hecho, desde que el evento benéfico se hizo público, el intérprete de Cuando se acaba el amor usó sus redes sociales para hacer eco del mismo, llegando incluso a hacer juntos una transmisión vía Instagram. "El live que hicimos con mi padre fue una bonita experiencia. No fue de la noche a la mañana; lo habíamos planeado, conversamos sobre ello. Para mí es muy gratificante sentir su apoyo", expresó.

Aunque admite que llamarlo "papá" aún se siente extraño, considera este paso como parte de un proceso necesario para fortalecer su vínculo. "Sí, se siente raro, pero sí. Le digo papá y en algunas ocasiones le digo Guillermo. Es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar", dijo a Infobae.

Vasco no rehuye al apellido de su padre

Vasco Madueño no descarta la posibilidad de llevar el apellido de su padre en el futuro, aunque sostiene que por ahora está enfocado en la actividad para ayudar a su madre. "Realmente yo diría que sí. Ahora mi mente está enfocada en la presentación, pero más adelante creo que sí. Es todo un trámite, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Considero que es lo correcto y está bien. Ya el tiempo lo dirá, pero yo digo que sí, ya se verá cuando pase la presentación", sostuvo.

Más allá del turbio episodio que atravesaron, el joven artista expresó su deseo de llevar la fiesta en paz: "Mi gran meta ya no es ser un artista famoso o una estrella, sino más bien, es estar en paz. Seguiré con la música, es mi herramienta para lograr la paz. Hoy me he liberado de un gran peso que estaba cargando en mi espalda. No hablo de rencores, es como una tormenta que sacude un barco, uno siempre queda un poco mareado por la sacudida. Pero uno tiene que buscar la forma de estabilizarse para apreciar la calma. Yo estoy en esa etapa.

¿Guillermo Dávila asistirá al evento de Vasco Madueño?

Aunque la presencia de Guillermo Dávila en el evento aún no está confirmada, Vasco agradeció su apoyo y colaboración desde la distancia.

"Él está apoyando a través de la difusión. Si bien, sí conversamos la posibilidad de que pueda venir, no es tan fácil como parece y yo lo entiendo. Él está en otro país, es otra logística. Comprendo que quieran que se presente, pero es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, sin embargo, sí se está evaluando. Si no es en esta ocasión, será para más adelante. No tengo problema con ello. Yo estoy muy agradecido con su apoyo, es por el bien de mi madre", concluyó.

El evento denominado 'Sentimiento peruano' se llevará a cabo el 1 de diciembre en la peña Del Carajo. Los artistas invitados desfilarán desde la 1 p.m. y las entradas pueden adquirirse a través de VAOpe.com.

