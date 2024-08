Incubus en Lima: la banda regresa a Perú con un esperado concierto en abril de 2025

La banda de rock alternativo regresa a Latinoamérica con una gira que incluye a Perú en su agenda. El concierto está programado para abril de 2025

"Tenemos algo que compartir con todos ustedes", escribió Incubus en sus redes sociales durante la madrugada del lunes. ¿Qué anunciaron? Su regreso triunfal a Latinoamérica con una gira que incluye una esperada visita al Perú, después de siete años desde su última actuación en vivo. El concierto, auspiciado por Radio Oxígeno, promete ser una noche emocionante.



La banda de rock alternativo, una de las más influyentes de su género, se prepara para ofrecer un espectáculo explosivo con todos sus éxitos, entre ellos Nice to Know Yo", Privilege, Drive, Pardon Me y Stellar. Además, Incubus presentará su reciente disco Morning View XXIII, una regrabación de su icónico cuarto álbum de estudio, el más exitoso de su carrera.



“Este álbum ayudó a impulsar nuestro pequeño experimento artístico llamado Incubus en una forma de vida", recordó el vocalista del grupo Brandon Boyd. El cantante explicó que el disco es un replanteamiento del álbum de 2001 y es el resultado de su deseo de honrar este "floreciente legado", antes de entrar en una nueva etapa.

En mayo, Incubus lanzó 'Morning View XXIII', una versión regrabada de su icónico cuarto álbum de estudio.Fuente: Instagram: @incubusofficial

¿Cuándo tocará Incubus en Lima?

Incubus, una de las bandas de rock alternativo más influyentes, regresará a Lima en 2025 después de siete años desde su actuación como invitado en el show de Maroon 5 en el Estadio Nacional y once años desde su primer concierto como acto principal en la ciudad. El concierto está programado para el sábado 12 de abril en Costa 21, en San Miguel.

¿Cuándo empieza la venta de entradas para Incubus en Lima?

Incubus regresará a Lima en abril de 2025. La preventa de entradas comenzará el jueves 22 de agosto en Teleticket, con un 15% de descuento para compras con tarjetas Interbank. Las entradas estarán disponibles en Teleticket. El concierto se llevará a cabo el 12 de abril de 2025 en Costa 21, en San Miguel.

En 2004, Incubus recibió una nominación al Grammy por su álbum 'Megalomaniac'.Fuente: Instagram: @incubusofficial

¿Cuántas veces ha tocado Incubus en Lima?

Incubus debutó en Lima en diciembre de 2013 con un concierto lleno de contrastes, donde momentos de intensidad y calma demostraron el virtuosismo y la versatilidad de la banda. En septiembre de 2017, regresaron a la ciudad como invitados en la presentación de Maroon 5, interpretando temas como Love in a Time of Surveillance y Drive.



El show de 2013 en el Parque de la Exposición fue una montaña rusa de emociones, con un repertorio que incluyó éxitos como Megalomaniac y Nice to Know You, donde el público saltaba y cantaba sin parar. También hubo momentos más suaves con canciones como Adolescents y Love Hurts, mientras que Circles y Anna Molly elevaron la energía de los fans.



Incubus tiene una carrera de casi 30 años y ha lanzado ocho álbumes de estudio.Fuente: Instagram: @incubusofficial

¿Quiénes son Incubus?

Con una carrera que incluye ocho álbumes de estudio desde 1995, Incubus regresa a Latinoamérica tras siete años de ausencia. Influenciados por grandes nombres de la música como The Police, Deep Purple y Red Hot Chili Peppers, la banda alcanzó un gran éxito en 2001 con el sencillo Drive, seguido por el aclamado álbum Morning View, el cual acaban de regrabar.



La banda de rock alternativo estuvo formada originalmente por el vocalista Brandon Boyd, el guitarrista Mike Einziger y el baterista José Pasillas mientras eran estudiantes. Posteriormente, se unieron el bajista Alex "Dirk Lance" Katunich y el DJ Gavin "DJ Lyfe" Koppell, quienes más tarde fueron reemplazados por Ben Kenney y DJ Kilmore, respectivamente.



La música de Incubus se distingue por su capacidad para fusionar jazz, funk y metal con potentes guitarras, lo que aporta una intensidad única a sus composiciones. A lo largo de casi 30 años de carrera, la banda, liderada por Boyd, ha demostrado una versatilidad impresionante, haciendo que cada álbum sea una experiencia única e incomparable.

