Jodie Sweetin, la divertida Stephanie en 'Tres por tres', revela el objeto que intentó llevarse de la casa de la serie

Jodie Sweetin dedicó gran parte de su vida a interpretar a Stephanie Tanner, primero en la serie de los noventa Full House (conocida en Latinoamérica como Tres por tres) y, más de dos décadas después, en el reboot para Netflix, Fuller House. En esta nueva etapa, compartió pantalla con muchos de sus compañeros del elenco original, con quienes creció frente a las cámaras.



El significado de la serie para Sweetin era tan profundo que no podía despedirse sin llevarse un recuerdo especial. Mientras su compañero John Stamos, el inolvidable y siempre genial tío Jesse, se llevó a casa el icónico sofá azul y blanco a cuadros de la sala de la familia Tanner, Jodie también quería un pedazo del set.

Candace Cameron Bure y Jodie Sweetin en 'Fuller House'.Fuente: Netflix

¿Qué recuerdo se llevó Jodie Sweetin del set de Fuller House?

En una entrevista con People, Jodie Sweetin reveló que intentó llevarse un recuerdo de la casa de los Tanner: "La cabeza de esa extraña estatua que estaba al pie de las escaleras". Explicó que había intentado llevarse toda la estatua, conocida como Sea Pappy, pero era difícil de manejar y notoriamente grande. Así que, en lugar de eso, se conformó con solo la cabeza de la estatua de madera.



Sin embargo, su intento no pasó desapercibido: "Me detuvieron con la cabeza en mi auto y me dijeron: ‘No puedes llevártela hasta que la inventariemos.’" A pesar del pequeño contratiempo, unas semanas después, Sweetin recibió la cabeza de la estatua en su casa. Aunque no era la original de madera, sino una réplica de poliestireno, para ella fue "el mejor momento".



En una entrevista de 2021 en el podcast del fallecido Bob Saget, quien interpretó a su padre Danny Tanner en Full House y Fuller House, Sweetin mostró por primera vez la cabeza de Sea Pappy y compartió la anécdota. También mostró otro recuerdo que se llevó a casa: un cuadro de la cocina de los Tanner con el mensaje "Todo lo que necesitamos es amor".

Jodie Sweetin en una entrevista en el podcast 'Here For You' de Bob Saget.Fuente: YouTube

