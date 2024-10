Liam Payne y la vez que visitó Perú: su paso por Machu Picchu y la foto con una fan en la ciudadela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Apenas conocida la noticia de la muerte de Liam Payne en los exteriores del hotel Casa Sur en Palermo, Buenos Aires; decenas de fans se congregaron a y algunos permanecieron allí hasta altas horas de la noche. El jueves por la mañana, habían colocado flores y carteles que decían "descansa en paz" o "me acompañaste siempre".

Sin embargo, no solo en el país albiceleste le rindieron homenaje, sus seguidores peruanos recordaron cuando el cantante británico visitó Perú junto a sus compañeros de One Direction.

El 27 de abril de 2014, cuando la boy band ofreció un concierto en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira Where We Are Tour, los integrantes aprovecharon su paso la capital para degustar los platos típicos y para hacer turismo. No obstante, Liam Payne y Harry Styles decidieron viajar a Cusco y conocer Machu Picchu.

Al llegar a la ciudad inca, se tomaron fotos y, al regresar a la ciudad, algunas seguidoras lo buscaron en el hotel, pero no tuvieron mucha suerte, salvo una de ellas que sí llegó a capturar el momento. Su visita a Perú fue fugaz, y, años más tarde, la banda se separó.

Un recuerdo de @LiamPayne en Perú 🇵🇪 por allá en el 2014 ✨Esperamos que nos vuelta a visitar pronto para un concierto. pic.twitter.com/RevqukG9Bs — Liam Payne Perú 🇵🇪💧 (@LiamPaynePe) September 16, 2020

¿De qué murió Liam Payne?

Liam Payne tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída (...). No hubo posibilidad de reanimación", dijo el miércoles el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

La caída, cuyas razones se investigan, se produjo desde una altura "de alrededor de 13 o 14 metros", agregó. "Aparentemente tenía fractura de base de cráneo".

El informe preliminar de la autopsia de Liam Payne revela que falleció de un "politraumatismo" y sufrió una "hemorragia interna y externa", según informaron este jueves fuentes de la Policía local. La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que el músico de 31 años falleció por la caída.

📸| Un día como hoy, hace 8 años, Liam Payne se encontraba en Machu Picchu, Perú🇵🇪 pic.twitter.com/XERRHLIb25 — Liam Payne VE💧 (@LiamPayneVnzla) April 28, 2022

El mundo de la música lamenta la muerte de Liam Payne

Diversos famosos y cantantes reaccionaron tras la muerte de Liam Payne. El intérprete Olly Murs dijo en su cuenta de la red social Instagram que se había quedado "sin palabras", tras conocer la trágica noticia y describió la muerte de Payne como "devastadora".

"Siempre nos reíamos mucho cuando nos veíamos, a veces las charlas eran breves y dulces, pero cuando lo hacíamos era principalmente sobre lo bien irritante que lucía siempre su cabello", escribió Murs. "Liam compartía las mismas pasiones que yo, los mismos sueños, así que ver que su vida termine tan joven me golpea duro, estoy realmente destrozado y devastado por su familia y, por supuesto, por su hijo Bear, que ha perdido a su padre", añadió.

El cantante estadounidense Charlie Puth, coautor de la canción Bedroom Floor de Payne de 2017, dijo que estaba conmocionado después de enterarse del fallecimiento de Payne.

"Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido... Estoy tan triste ahora mismo, que descanse en paz", dijo Puth también en Instagram.

El DJ y productor musical Zedd, que colaboró con Payne en la canción Get Low de 2017, calificó la muerte del cantante de "absolutamente desgarradora", mientras que el cantante y rapero estadounidense Ty Dolla Sign dijo que "echará de menos" a Payne.

La banda Backstreet Boys rindió, asimismo, homenaje a través de un comunicado colgado en X: "Las palabras no pueden expresar las emociones que sentimos en conjunto en este momento, y parece que el resto del mundo está en el mismo barco".

