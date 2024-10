"Seguiré amándote por el resto de mi vida": Kate Cassidy, novia de Liam Payne, rompe su silencio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kate Cassidy estuvo con Liam Payne en Bueno Aires, días antes de su muerte. | Fuente: Snapchat (@liampayne)

Liam Payne sigue siendo noticia a nivel mundial luego de su trágico deceso el último miércoles 16 de octubre tras caer desde el tercer piso en un exclusivo hotel en Buenos Aires, Argentina, de acuerdo a reportes de agencias internacionales.

Ahora, su novia Kate Cassidy, quien apareció en los últimos videos y fotos publicadas en el Snapchat de Payne, rompió su silencio y se refirió al lamentable accidente que acabó con la vida de su pareja y ex integrante de la icónica boyband One Direction.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. Estuve completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real”, sostuvo la rubia influencer en un sentido comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, Cassidy, quien apareció por primera vez en público con Liam Payne en un evento de moda en Londres en diciembre de 2022, se dirigió al músico pidiéndole tener tranquilidad para sobrellevar este doloroso momento. “Te pido y oro para que me des la gracia y el espacio para navegar esto en privado”, acotó.

Finalmente, la también modelo expresó todo el amor que siente por Lyam Payne con quien viajó a diversos lugares, según se ve en fotos publicadas en la red social. “Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo Liam”, concluyó su mensaje.

Kate Cassidy y Liam Payne hicieron pública su relación en diciembre de 2022. | Fuente: Instagram (kateecass)

Liam Payne estuvo con Kate Cassidy en Argentina, según videos de Snapchat

Kate Cassidy apareció en los últimos videos y fotos subidos a la cuenta de Snapchat de Liam Payne. Según se vio en los videos compartidos, ambos aparecen en una sala tomando desayuno.

“Buenos días a todos. Les dejo un pequeño video de mí. Es la mala educación de poner gorra en la mesa. Un hermoso día aquí en Argentina (…) Es la 1 p. m. pero igual estamos disfrutando del café y el desayuno, aunque hoy es como la 1 p. m.”, expresó Liam Payne mientras mostraba a Cassidy disfrutando de un aperitivo.

El cantante compartió otro video junto a Kate Cassidy. “Tiempo de calidad”, es la frase que acompaña el video donde ambos hacen muecas y gestos cómplices.

Cabe mencionar que la cuenta de Snapchat de Payne difundió una última foto minutos antes de conocerse el deceso del artista británico en Buenos Aires. En la imagen, tomada frente a un espejo, aparece Payne junto a Kate Cassidy posando en ropa de baño.

¿Cuándo comenzaron su relación Kate Cassidy y Liam Payne?

Kate Cassidy y Liam Payne estuvieron saliendo los últimos dos años. De acuerdo con fotografías publicadas por Daily Mail, la pareja fue vista por primera vez en octubre de 2022 en una fiesta de Halloween vestidos como Tommy Lee y Pamela Anderson.

Sin embargo, fue en diciembre de ese mismo año que ambos decidieron hacer pública su relación yendo juntos a la British Fashion Awards en Londres. En dicho evento, la pareja posó para fotos en la alfombra roja.

"Liam Payne vestía un traje negro mientras que Kate Cassidy deslumbró con un vestido negro largo hasta el suelo con una abertura lateral y detalles recortados", describió People.

En marzo de 2023, ambos fueron vistos yendo al estreno del documental sobre Louis Tomlinson, All of Those Voices. "Fue agradable conocerte", resaltó Tomlinson sobre la pareja de su amigo.

Luego de rumores de una ruptura, Payne y Cassidy hicieron su aparición en la Semana de la Moda de París en marzo de 2024. Del mismo modo, Kate publicó en Instagram una última foto con Liam en una boda. La publicación se hizo el último 1 de setiembre.

Liam Payne estuvo saliendo con Kate Cassidy en los últimos dos años. | Fuente: Instagram (kateecass)

¿Cómo murió Liam Payne, el exvocalista de One Direction?

Liam Payne murió este miércoles 16 de octubre al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina), informaron fuentes oficiales.

"Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo", señaló la policía en un comunicado difundido por AFP.

De acuerdo con varios reportes, el hecho ocurrió en el Hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6032, en horas de la tarde. Según el reporte policial, el personal de la Comisaría 14B acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 que informaba sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol". Al llegar, los agentes encontraron a Payne gravemente herido tras haber caído desde una ventana.

El músico tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo en declaraciones al canal Todo Noticias el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

Kate Cassidy se pronunció sobre Liam Payne en su cuenta oficial de Instagram.Fuente: Instagram (kateecass)

