Madre de Shannen Doherty anuncia que continuará con podcast de la actriz: "Fue lo que ella quería"

Shannen Doherty junto a su madre Rosa en un episodio navideño del podcast 'Let’s Be Clear'. | Fuente: Instagram (theshando)

Shannen Doherty falleció a los 53 años el último 13 de julio tras una larga lucha contra el cáncer de mama que padecía. La popular actriz de Beverly Hills y Hechiceras murió rodeada de sus seres queridos en su casa de Malibú, en California, dejando un gran vacío entre sus amigos, familiares, seguidores y personas que la conocían por su destacado trabajo en Hollywood.

Ahora, su madre Rosa Doherty anunció que continuará con el podcast ‘Let’s Be Clear’, el cual era un espacio utilizado por Shannen en los últimos meses para hablar sobre su enfermedad y para aclarar rumores sobre su trayectoria en el cine y la televisión.

Fue el último miércoles, en un episodio del mismo podcast, que la mamá de Shannen Doherty habló sobre su decisión de continuar con el legado de su hija a través del podcast donde también hablaba con colegas, amigos y médicos especialistas para tratar el cáncer.

“Haré mi mejor esfuerzo para intentar continuar esto por ella, porque eso fue lo que conversamos, lo que ella quería que hiciera (…) Claro que no soy como ella, jamás podría ser ella. No tan elocuente como Shannen, pero estaré aquí para ustedes”, expresó la familiar.

Shannen Doherty falleció a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer. | Fuente: Instagram (theshando)

Madre de Shannen Doherty: “El podcast la ayudó mucho a ella”

Cabe recordar que Rosa Doherty participó en varios episodios del podcast al lado de Shannen. Ante esto, recalcó lo importante que fue el podcast para su hija y como dicho espacio la ayudaba a lidiar con su enfermedad de cáncer.

"(Continuar con el podcast) significa mucho para mí porque pude verla hacer esto y era muy especial para ella. La ayudó mucho en todo lo que estaba pasando", dijo, resaltando que activar el programa ayudará a mantener viva la memoria de la actriz.

La progenitora de Shannen Doherty se animó a hablar sobre el proceso de duelo por la partida de su hija hace un mes. Rosa, quien estaba acompañada de Anne Marie Kortright, una amiga de su hija agradeció a los fans por las muestras de apoyo a Shannen y los exhortó a no llorar.

“Pueden abrazarme, pero no pueden llorar. Solo no lloren, por favor, porque si lo hacen yo también comenzaré a llorar y no pararé”, comentó.

Rosa Doherty agradeció a todos los que "han demostrado amor y apoyo" a su hija Shannen. | Fuente: Instagram (theshando)

Shannen Doherty murió a los 53 años en su casa en California

Shannen Doherty, la estrella conocida por sus roles en las populares series Beverly Hills, 90210 y Charmed, falleció el sábado 13 de julio, en su casa en Malibú, en California, según confirmó su publicista Leslie Sloane en un comunicado difundido por People.

"Con gran pesar en el corazón, confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad", señaló la representante de la actriz.

Shannen Doherty fue diagnosticada, nuevamente, con cáncer de mama en 2020. La actriz pereció pese a los tratamientos y quimioterapias que se hacía para tratar este mal que la aquejaba desde el 2015, año en que se le diagnosticó la enfermedad por primera vez.

"Nuestra familia quiere agradecer a todos los que han demostrado amor y apoyo a nuestra Shannen a lo largo de su vida. Estamos verdaderamente agradecidos", dijo Rosa Doherty a People.

