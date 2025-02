Lily Collins, actriz de 'Emily in Paris', anuncia la llegada de su primera hija junto al cineasta Charlie McDowell

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lily Collins, protagonista de Emily in Paris, anunció la llegada de su primera hija junto a su esposo, el cineasta Charlie McDowell. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para presentar a la pequeña y revelar que se convirtió en madre a través de la gestación subrogada.

"Bienvenida al centro de nuestro mundo Tove Jane McDowell. Las palabras nunca expresarán nuestra infinita gratitud por nuestro increíble sustituto y por todos los que nos ayudaron en el camino. Te amamos hasta la luna y de vuelta otra vez...", expresó la hija de Phil Collins.

Lily Collins y Charlie McDowell contrajeron matrimonio en 2021 y, tras casi tres años juntos, decidieron formar una familia. En octubre de 2024, durante una entrevista para E!, McDowell mencionó que ambos se sentían preparados para esta nueva etapa.

¿Qué es la gestación subrogada?

La gestación o maternidad subrogada es un método de reproducción asistida en el que una mujer gesta en su vientre al bebé de otra persona o pareja. A través de la fecundación in vitro (FIV), se crea un embrión utilizando espermatozoides y óvulos que pueden provenir de los futuros padres o de donantes.

Este procedimiento permite que quienes no pueden concebir de manera natural tengan la oportunidad de formar una familia.

¿Quién es Lily Collins?

Lily Collins es una actriz, modelo y escritora británica-estadounidense, hija del músico Phil Collins. Nació en 1989 en el Reino Unido y se mudó a Los Ángeles a los siete años, donde estudió periodismo y cine.

Comenzó su carrera actoral en la infancia y ganó reconocimiento con películas como The Blind Side (2009), Mirror Mirror (2012) y The Mortal Instruments: City of Bones (2013).

También ha trabajado en producciones como Okja y Les Misérables. Como modelo, colaboró con Chanel a los 17 años, y en 2017 publicó el libro Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, donde habló sobre temas relacionados con la imagen corporal y las relaciones interpersonales.