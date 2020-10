Lily James y Dominic West fueron captados muy unidos en Roma (Italia) por el medio británico Daily Mail. | Fuente: Composición (IMDB)

Lily James y Dominic West se encuentran en Roma (Italia) grabando “The Pursuit Of Love”, la miniserie producida por la cadena televisiva BBC. Sin embargo, recientemente, ambos protagonizaron otra historia.

Se trata de un supuesto romance que, según el diario británico Daily Mail, existe entre la actriz de “Downton Abbey” y el protagonista de “The Affair”. Las pruebas son las fotografías que el mismo medio filtró a través de su sitio web y en las que puede verse muy unidos a ambos intérpretes.

A James, de 31 años, y West, de 50, se les captó dándose muestras de afecto en las calles de la capital italiana. Una noticia que causó revuelo entre sus seguidores, pues el actor que hiciera del policía Jimmy McNulty en “The Wire” está actualmente casado con Catherine FitzGerald.

Por otro lado, con estas imágenes se vendrían abajo los rumores sobre una posible relación sentimental entre Lily James y Chris Evans, a quienes se les vio juntos en una cita romántica el pasado mes de junio.

WORLD EXCLUSIVE: Married star of The Affair, Dominic West, pictured passionately kissing Lily James in Rome https://t.co/cZLOuXGTOs pic.twitter.com/cwpCC4kC0e — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2020

LAS CARRERAS DE WEST Y JAMES

Dominic West contrajo matrimonio con Catherine FitzGerald en el 2010. Fruto de esta unión son sus cuatro hijos, de entre 7 y 13 años, aunque el actor británico tiene una hija mayor de 22 años de una relación anterior.

El intérprete se hizo conocido por sus participaciones en cintas como “Chicago”, “28 Days” y “300”, pero su momento de mayor reconocimiento fue cuando protagonizó la aclamada serie “The Wire”, escrita por David Simon para HBO.

Recientemente, fue parte del elenco de “The Affair” y tuvo el rol estela en “The Hour”, por la cual fue nominado a mejor actor de miniserie en los Globos de Oro en el 2011.

Por su parte, Lily James arrancó su carrera actoral en el 2010, cuando se sumó al elenco de la serie “Just William”. Desde entonces, ha integrado el reparto de cintas exitosas como “Baby Driver”, “La Cenicenta” y “Mamma Mia! Here We Go Again”.

Asimismo, interpretó a la recordada Lady Rose MacClare en el drama de época “Downton Abbey”, transmitido actualmente por Amazon Prime Video, y fue nominada a un Satellite Award por su actuación en la última adaptación de “Guerra y paz”, la novela de León Tolstói, en el 2016.