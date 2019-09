Mad Men, Breaking Mad, Game of Thrones están en el top 10. | Fuente: composición en base a imágenes de Instagram.

El respetado medio británico fundado en 1821 The Guardian suele realizar listas en las que devela las preferencias de los expertos en lo que respecta a películas, canciones y hasta series. Hace poco lanzó una lista de las 100 mejores películas estrenadas en el siglo XXI, una que generó debate entre los cinéfilos.

Esta vez, The Guardian regresa con una lista de las 100 mejores series y programas de televisión que han sido emitidos durante este tiempo. De esta larga lista, expondremos las que se encuentran en el top 10 (por su aún no has visto alguna).

1. LOS SOPRANO

Ocupa el primer lugar en el listado de los 100 mejores programas del siglo XXI. De acuerdo con el diario británico, la producción de HBO marcó un punto de quiebre en la producción de series, que elevaron su nivel hasta estar a la par del cine.

Los Soprano, creada por David Chase, gira en torno al mafioso de Nueva Jersey Tony Soprano (James Gandolfini), quien enfrenta una serie de dificultades en la calle y en su hogar debido a la organización criminal que dirige. Precisamente este miércoles, el actor que le dio vida al protagonista de la serie de HBO hubiera cumplido 58 años, pues falleció en el 2013 de un ataque al corazón.

2. THE WIRE

También producida por HBO, transcurre en la ciudad de Baltimore, y ha sido considerada por The Guardian como un “ejemplo de compromiso televisivo”. Con cinco temporadas, tuvo como hilo conductor las intervenciones telefónicas judiciales encomendadas a un grupo de policías.

Producida y escrita por el periodista David Simon, cuenta su propia experiencia desde una perspectiva muy real, centrándose especialmente en el tráfico de drogas. Pese no haber tenido un gran éxito comercialmente hablando, la crítica la ha aclamado.

3. MAD MEN

El drama estrenado en el 2007, que logró tener 7 temporadas (la última dividida en dos partes), cuenta la historia de los publicistas de la agencia Sterling Cooper, en la década de los 60, en Nueva York.

La historia principal, no obstante, es la de Donald Draper (interpretado por Jon Hamm, quien ganó un Emmy por dicho papel), un director creativo al que se le hace imposible mantener un buen ambiente con su familia y, al mismo tiempo, llevar el ritmo de vida ajetreado de los publicistas de la época. Cabe mencionar que la Writers Guild Asociation la posicionó en el puesto 7 de las 101 series mejor escritas en la historia de la TV.

4. THE THICK OF IT

Una sátira política (galardonada con varios premios BAFTA), explora el mundo interior de los trabajadores del gobierno británico. Escrita y dirigida por Armando Ianucci, fue emitida por primera vez en el 2005 por la cadena BBC.

La producción que empezó con un pequeño elenco de actores (el ministro, sus consejeros y su doctor), se amplió significativamente a medida que fue avanzando y tuvo que mostrar a miembros del partido de la oposición.

5. BREAKING BAD

Posiblemente una de las series más populares de esta lista. Creada y producida por Vince Gilligan, narra la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química que se ve inmerso en una serie de problemas de dinero luego de que le diagnosticaran un cáncer de pulmón inoperable.

En busca de poder pagar su tratamiento y seguir sustentando a su familia, se asocia junto a un exalumno suyo, Jesse Pinkman (Aaron Paul) y empieza a cocinar y vender metanfetamina. La serie logró obtener durante tres años consecutivos el premio a la mejor serie por parte de los Premios WGA.

6. THE OFFICE

La comedia estadounidense es una adaptación de la serie británica de mismo nombre, que cubre la vida diaria de los empleados de la oficina de Scranton (Pensilvania), de la compañía de papel ficticia de Dunder Mifflin.

Acreedora de premios Primetime Emmy y Premios Peabody, contó con el productor ejecutivo Greg Daniels y un antiguo guionista de Saturday Night Live, Los Simpsons y King of the Hill.

7. GAME OF THRONES

No podía quedar fuera de la lista. La millonaria producción de HBO es un drama fantástico medieval, cuya trama está basada en las novelas del escritor estadounidense George R. R Martin, “Canción de hielo y fuego”.

Un grupo de personajes, que pertenece a distintas casas, busca tener a toda costa el poder, que se traduce en el control del Trono de Hierro, desde donde se gobiernan los siete reinos que forman parte del territorio ficticio.

8. FLEABAG

Creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, se destaca por romper la cuarta pared y hacer cómplice y partícipe al espectador, quien sigue de cerca las innumerables maldades que comete el protagonista.

Estrenada en julio del 2016, la serie es una adaptación de un monólogo presentado en el Fringe Festival de Edimburgo de 2013, en donde ganó el primer premio del jurado.

9. PEEP SHOW

Se trata de una sitcom que aborda la vida de Mark y Jeremy, dos jóvenes de treinta años que se caracterizan por ser disfuncionales, por lo que se conocen durante su paso por la universidad de Darmouth.

10. ATLANTA

La serie de televisión estadounidense de FX es una comedia dramática creada y protagonizada por Donald Glover. El programa observa la vida de dos primos que están inmersos en la escena del rap de la ciudad de Atlanta, además de sus esfuerzos por mejorar sus vidas y las de sus familias.

Tuvo una gran aceptación del público y la crítica, y además ganó dos Premios Globo de Oro en las categorías “Mejor serie de televisión, comedia o musical” y “Mejor actor de serie de televisión” para Glover.