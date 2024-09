Hijo de Chester Bennington arremete contra Mike Shinoda por incluir a Emily Armstrong en Linkin Park

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Linkin Park sigue generando polémica —y división— entre sus fanáticos por la inclusión de Emily Armstrong como nueva vocalista de la banda en reemplazo de Chester Bennington, fallecido en julio de 2017. Esta vez fue el hijo de Chester, Jaime Bennington, quien criticó duramente la decisión del grupo estadounidense de elegir a Emily, acusando, además, a su cofundador, el rapero de Mike Shinoda, de “traición”.

Por medio de su cuenta de Instagram, Jaime Bennington citó unos comentarios de Mike Shinoda donde pedía a los seguidores de Linkin Park aceptar a Emily Armstrong afirmando que ellos podrían “necesitar tiempo” para asimilar el regreso de la banda con una nueva vocalista.

En ese sentido, el músico de Linkin Park mencionó también que aquellos que “falten el respeto” a la nueva integrante “perderán su respeto a cambio”. Esto, en referencia a las críticas que recibió Armstrong por su apoyo público al actor Danny Masterson, quien está preso por abuso sexual.

Al respecto, el hijo de Chester Bennington señaló: “Hola, Mike. La gente no está teniendo dificultades para entender la perspectiva de que Linkin Park se reinvente. Les está costando entender cómo tú contrataste a tu amiga de muchos años, Emily Armstrong, para reemplazar a Chester Bennington, sabiendo que la historia de Emily en la iglesia y su historia como aliada de Danny Masterson es lo que es”.

Jaime Bennington es hijo del recordado Chester Bennington, líder y vocalista de Linkin Park. | Fuente: Instagram (linkinpark)

Hijo de Chester Bennington acusa a Mike Shinoda de borrar el legado de su padre

Seguidamente, Jaime Bennington acusó a Mike Shinoda de borrar “silenciosamente” el legado de su padre Chester, reconocido como uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos.

“Borraste silenciosamente la vida y el legado de mi padre Chester en tiempo real, no solo durante una entrevista con la banda destinada a aclarar aspectos de la historia y el futuro de Linkin Park, sino también durante el mes internacional de prevención del suicidio”, dijo.

Asimismo, señaló que Linkin Park no quiso “reconocer el impacto” que traería la inclusión de Emily Armstrong “sin ni siquiera una declaración aclaratoria sobre la variedad de víctimas (de abuso) que conforman la principal base de fans”.

“Tampoco se hizo con el reconocimiento de los fans de Chester Bennington, los hijos o la familia de Chester. También está mi pelea con tu esposa Anna Shinoda (a quien tampoco se puede mencionar), las víctimas de Danny Masterson o incluso la intimidación de Emily hacia esas víctimas. Y la lista continúa. Y sigue. Y sigue”, señaló Jaime.

Linkin Park presentó a Emily Armstrong como nueva vocalista en reemplazo de Chester Bennington. | Fuente: @linkinpark

Jaime Bennington a Mike Shinoda: “Has traicionado a los fans de Linkin Park”

Por otro lado, Jaime Bennington recalcó que “lo que hizo” Mike Shinoda con el regreso de la banda “no es algo a lo que la gente deba aclimatarse”. “No es una sorpresa que la gente simplemente tenga que tomarse tiempo para procesarlo y comprenderlo”, puntualizó.

Del mismo modo, cuestionó a Mike Shinoda por “traicionar” la confianza de los fanáticos y fieles seguidores de Linkin Park.

“Has traicionado la confianza que te han depositado por décadas los fans y seres humanos que te han apoyado, incluyéndome a mí. Confiamos en que sería una mejor persona. Dijiste que sería el cambio porque nos prometiste que esa era tu intención. Ahora estás senil y sordo. Loco”, sostuvo.

Mike Shinoda pidió a los fans de Linkin Park aceptar a Emily Armstrong. | Fuente: @linkinpark

Emily Armstrong pide disculpas por respaldar a Danny Masterson

Después de conocerse que Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park, era amiga cercana a Danny Masterson, actor que fue condenado por abuso sexual en 2023, la cantante pidió disculpas a sus seguidores por esta vinculación y aseguró que no mantiene contacto con el exprotagonista de That 70's Show.

“Hace varios años me pidieron que apoyara a alguien que consideraba un amigo en una audiencia judicial y asistí a una de las primeras audiencias como observadora. Poco después, me di cuenta de que no debería haberlo hecho. Siempre trato de ver lo bueno en las personas y lo juzgué mal. No he vuelto a hablar con él desde entonces", recalcó en un comunicado compartido en Instagram.

Como se recuerda, el año pasado, Danny Masterson fue hallado culpable y enfrenta una condena de 30 años después de comprobarse que abusó sexualmente de dos mujeres. "Detalles inimaginables salieron a la luz y fueron encontrados culpables. Para decirlo lo más claramente posible: no apoyo el abuso o la vilencia contra las mujeres, y empatizo con las víctimas de estos crímenes", aclaró Armstrong.

Jaime Bennington criticó a Mike Shinoda por incluir a Emily Armstrong a Linkin Park.Fuente: Instagram (thepicturepiecesarchive)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis