Linkin Park haría gira de reunión en 2025 con reemplazo de Chester Bennington, según Billboard

Linkin Park volvería a los escenarios en una nueva gira de reunión en 2025. Según informó la prestigiosa revista Billboard, los miembros de la banda: Mike Shinoda, Brad Delson y Dave Farrell están considerando traer a un nuevo integrante para reemplazar a Chester Bennington, recordado vocalista y líder de la agrupación de rock alternativo fallecido en julio de 2017.

En efecto, mediante su portal de noticias, Billboard contó que los tres mencionados miembros de Linkin Park evalúan contratar a un nuevo vocalista. Del mismo modo, las fuentes del medio precisan que la agencia WME “está aceptando ofertas” para una posible gira de la banda estadounidense junto con fechas principales de festivales.

“La banda no ha indicado quien cantará en nombre de Chester Bennington, quien a menudo fue elogiado como uno de los vocalistas más talentosos y duraderos de la década de 2000 con un rango dinámico hecho a medida para el estilo de cambio de género del grupo”, resaltó la revista.

Esta versión de Billboard coincide con lo que dijo Jay Gordon, cantante de Orgy, durante una entrevista en el podcast Wired in the Empire en KCAL 96.7. “Ellos son una gran banda. Han existido por mucho tiempo y todavía lo intentan (…) Va a ser difícil sin Chester, pero ya veremos. Oí que tienen a una cantante”, manifestó el vocalista de Orgy el último 30 de marzo, sin dar más detalles.

Linkin Park estaría pensando hacer una próxima gira de reunión con un nuevo vocalista.Fuente: Instagram (linkinpark)

Amy Lee habló de su posible inclusión en Linkin Park

Por otro lado, Amy Lee negó que vaya a Chester Bennington en Linkin Park. La cantante y líder de Evanescence afirmó, en iHeartRadio Canadá, que, si bien algunos fanáticos le pidieron que sea la nueva vocalista de la banda, ninguno de los integrantes la contactaron.

“Deberían preguntarme sobre eso. No tengo mucho tiempo libre, pero podría hacerlo a tiempo parcial”, comentó Amy ante los rumores de su posible incorporación de Linkin Park.

La posible reunión de Linkin Park también fue comentada por el propio Mike Shinoda, rapero de la banda y amigo cercano del fallecido Chester Bennington, quien afirmó que cuando se confirme dicho evento lo comunicarán a sus fans.

Fue en una entrevista con Revolver Magazine que Mike Shinoda respondió sobre los rumores de un encuentro de la banda en medio del lanzamiento de ‘Papercuts’, el primer álbum recopilatorio de las canciones de Linkin Park.

“Cuando haya que hacer un anuncio, será en LinkinPark.com. Si lo escuchas de otra persona, puedes confiar en esa información tanto como quieras”, declaró el cofundador del grupo.

Linkin Park brilló con su concierto en el Estadio Nacional el 11 de mayo de 2017. | Fuente: Instagram (linkinpark)

Linkin Park sufrió la pérdida de Chester Bennington en julio de 2017

Chester Bennington falleció el 20 de julio de 2017. El músico, de 41 años, fue encontrado sin vida en su casa en Palos Verdes Estates, en California.

Forenses determinaron que la muerte de Chester se produjo debido a "un suicidio por ahorcamiento". Tras su deceso, Linkin Park tuvo que cancelar el resto de su gira One More Light Tour reembolsando el dinero de las entradas vendidas.

El 11 de mayo de ese mismo año, Linkin Park y Chester Bennington estuvieron en Lima donde hicieron vibrar a los miles de fanáticos que fueron a verlos en el Estadio Nacional.

Linkin Park vendió más de 100 millones de discos y ganó dos Grammys

Linkin Park es uno de los grupos de rock alternativo y rap metal más exitosos del 2000. La banda vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo logrando dos premios Grammy.

Además, la banda incluyó 24 canciones en Billboard Hot 100, incluyendo entre los 10 primeros sus éxitos: 'In the End' en 2003, 'What I've Done' en 2007 y 'New Divide' en 2009.

