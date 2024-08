Deryck Whibley, líder de Sum 41, descarta ser el nuevo vocalista de Linkin Park: "Tampoco me uniré a Oasis"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Deryck Whibley puso punto final a los rumores vertidos en las últimas horas de un supuesto ingreso a Linkin Park. Por medio de sus redes sociales, el vocalista de Sum 41 negó entrar a la banda estadounidense en reemplazo del fallecido Chester Bennington.

“Siento la necesidad de disipar algunos rumores actuales. Me ha llamado la atención que mucha gente piensa que podría unirme a una banda que se está reunificando. Pero solo quiero decir que, a pesar de la creencia popular, no me uniré a Oasis (…) ni a Linkin Park, o cualquier otra banda”, expresó el músico canadiense en un comunicado.

En ese sentido, el popular 'Bizzy D' también aprovechó para informar que dará una próxima “gira y reserva” antes de la gira de conciertos que hará Sum 41 en Estados Unidos.

“Tengo mi propio anuncio de 'Gira y reserva' que ahora pasaré al final de la semana, antes de nuestra gira por Estados Unidos. Espero ver lo que hagan estas increíbles bandas en el futuro”, concluyó el cantante de 44 años en su pronunciamiento.

Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, se pronunció ante rumores de su incorporación a Linkin Park. | Fuente: Instagram (deryckwhibley)

¿Linkin Park anunciará a su nuevo vocalista?

La ola de rumores de una supuesta integración de Deryck Whibley a Linkin Park se dio a partir de un anuncio que hizo la banda estadounidense conformada por Mike Shinoda, Brad Delson y Dave Farrell para este miércoles 28 de agosto.

Por medio de sus redes sociales, Linkin Park posteó un temporizador de 100 horas el cual llegará a 0 este miércoles acompañado de un importante anuncio de la icónica banda de rock alternativo formada en California en 1996.

Diversos fanáticos y seguidores de la agrupación ya venían comentando que dicho anuncio sería la confirmación de la gira que haría Linkin Park el 2025, y que fue mencionada antes por Mike Shinoda y sus integrantes a principios de año.

En ese sentido, se desliza que también se dará a conocer al nuevo vocalista para dicha gira quien entraría en reemplazo de Chester Bennington, recordado vocalista y líder de la agrupación fallecido en julio de 2017.

Cabe mencionar que Sum 41 también posteó en sus redes sociales que harán un importante anuncio este miércoles. “Conéctense el miércoles por la mañana, anuncio de Deryck Whibley”, se lee en el post de la banda canadiense.

Linkin Park anunciaría este miércoles al reemplazo del fallecido Chester Bennington. | Fuente: Instagram (linkinpark)

Linkin Park haría gira de reunión el 2025, según Billboard

Linkin Park volvería a los escenarios en una nueva gira de reunión en 2025. Fue la revista Billboard quien reveló que los integrantes de la banda evalúan contratar a un nuevo vocalista en reemplazo de Chester Bennington, quien fue encontrado sin vida en su casa en Palos Verdes Estates, en California, el 2017.

Del mismo modo, las fuentes del medio precisan que la agencia WME “está aceptando ofertas” para una posible gira de la banda estadounidense junto con fechas principales de festivales.

“La banda no ha indicado quién cantará en nombre de Chester Bennington, quien a menudo fue elogiado como uno de los vocalistas más talentosos y duraderos de la década de 2000 con un rango dinámico hecho a medida para el estilo de cambio de género del grupo”, resaltó la revista internacional.

Esta versión de Billboard coincide con lo que dijo Jay Gordon, cantante de Orgy, durante una entrevista en el podcast Wired in the Empire en KCAL 96.7. “Ellos son una gran banda. Han existido por mucho tiempo y todavía lo intentan (…) Va a ser difícil sin Chester, pero ya veremos. Oí que tienen a una cantante”, manifestó el vocalista de Orgy el último 30 de marzo, sin dar más detalles.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis