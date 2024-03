Ross Lynch besó a una fanática en el Lollapalooza Argentina 2024 y el video se viralizó en las redes

El Lollapalooza Argentina 2024 destacó por la presencia de numerosos artistas internacionales, entre ellos The Driver Era. La actuación de la banda de los hermanos Ross y Rocky Lynch fue especialmente comentada debido a un momento memorable: Ross Lynch descendió del escenario para besar a una fanática.



Durante la interpretación de la canción A Kiss (Un beso), Ross Lynch dirigió su mirada hacia abajo, señalando a una fan, descendió del escenario por sí solo y le dio un beso sin decir una palabra. La joven, llamada Lara, compartió su emoción en redes sociales con la frase: "Esta es la cara de una chica que acaba de ser besada por Ross Lynch".



Según la admiradora, el cantante había estado viendo sus historias antes del concierto del último sábado. En las imágenes capturadas por ella, junto con las de otros fanáticos, se aprecia el instante que enloqueció al público. "Ya está, cierren el estadio. Gané yo", escribió Lara. Rápidamente, el video se volvió viral en las redes.

¿Quién es Ross Lynch?

Ross Lynch es un cantante, músico y actor estadounidense de 28 años que alcanzó la fama por su papel en la exitosa serie juvenil de Disney, Austin & Ally. En 2013, protagonizó la película Teen Beach Movie. Luego, en 2017, Lynch interpretó al asesino Jeffrey Dahmer en la película My Friend Dahmer, y en 2018, dio vida a Harvey Kinkle en la serie de Netflix Chilling Adventures of Sabrina.



En paralelo a su carrera como actor, y tras salir R5, Lynch formó una banda de rock alternativo llamada The Driver Era, junto con su hermano Rocky. Han lanzado tres álbumes de estudio: X, Girlfriend y Summer Mixtape. Entre sus canciones más populares se encuentran Preacher Man, A Kiss y Feel You Now.

ES LA MEJOR FOTO QUE ME SACARON EN LA VIDA pic.twitter.com/dJlPmh2uA4 — lara (@laraagusss) March 17, 2024

¿Cuál es el vínculo de Ross Lynch con Lali Espósito?

En 2023, los seguidores de Ross Lynch y Lali Espósito notaron que ambos comenzaron a seguirse en Instagram. Poco después, intercambiaron likes y Ross empezó a participar en las transmisiones en vivo que Lali realizaba en redes sociales. Pronto, comenzaron a circular rumores de un posible romance entre ellos.



"Escuché su música y es realmente increíble. Nunca la conocí en persona. Ni siquiera recuerdo cómo fue que empezamos a hablar por Instagram ni por qué. Pero intercambiamos un par de mensajes y nos llevamos muy bien", comentó Lynch al diario Clarín.



A las versiones que circulaban, se sumó que a los artistas se los vio juntos en un recital en Europa, donde volvieron a intercambiar likes. Además, la actriz comentó una foto del músico estadounidense. "That's my technique", escribió en inglés, es decir, "esa es mi técnica". En una entrevista con Teleshow, Ross destacó: "Ella es una artista asombrosa. Es como una amiga".

