Volvió Luis Miguel, el ícono de la balada romántica y cautivador de emociones [CRÓNICA]

Luis Miguel deslumbró en el Estadio Nacional la noche del sábado 24 de febrero. | Fuente: @arkaperu

No es muy común ver a niños, jóvenes, y adultos mayores caminar juntos varias cuadras de la avenida Petit Thouars para llegar al Estadio Nacional con un único objetivo: conseguir un buen lugar en un concierto. Las generaciones contemporáneas suelen escuchar géneros de moda en las radios como el pop, rock o música urbana, pero en este caso fueron cautivados por la balada romántica personificada en Luis Miguel, uno de los cantantes más exitosos del mundo.

Carteles, polos, globos, y celulares acompañaron al popular ‘Sol de México’ en su regreso a Lima, el último sábado. El espectáculo comenzó media hora antes de lo previsto (8:30 p. m. para ser más exacto), con un gran recibimiento al ícono mexicano , pues el Estadio Nacional estalló en aplausos apenas pisó el escenario.

Luis Miguel atrapó a sus fans con una entrada memorable: su icónica interpretación de ‘Será que no me amas’, canción del álbum ‘20 años’, que fue adaptada de ‘Blame It On the Boogie’ de The Jacksons, banda del fallecido Michael Jackson.

Los fans se pusieron de pie emocionados, vitoreando el primer gran éxito de esa noche, con un Luis Miguel siendo plenamente el centro de atención por su aún conservados porte, estilo, y voz característicos, que se habían dejado de ver varios años mientras estuvo alejado de los escenarios, pero que anoche brillaron más que nunca.

Luis Miguel inició su concierto en Lima con su icónica interpretación de ‘Será que no me amas’. | Fuente: @arkaperu

La fortaleza del talento de Luis Miguel quedó demostrada con su siguiente canción, ‘Suave’, tercer sencillo del álbum Aries (1993). El astro mexicano cantó o, mejor dicho, hipnotizó a los presentes en el recinto deportivo, dando señales indiscutibles de su vigencia y de su temperamento volcánico a la hora de salir al frente de cada show.

‘Culpable, o no’, ‘Te necesito’, ‘Hasta que me olvides’, fueron los siguientes temas de Luis Miguel, respetando todo el setlist de su gira en otros países, que inició en Argentina donde dio más de diez espectáculos, marcando así su vuelta a Latinoamérica.

Anoche, Luis Miguel brilló en el Perú sin dejar ninguno de sus éxitos a la ligera. ‘Dame’, ‘Por debajo de la mesa’, ‘No sé tú’, fueron los temas del recuerdo que dejaron percibir un destello de nostalgia, amor y desamor en la voz del astro mexicano, quizá para poder recordar que los afectos vienen y se van, pero que Luismi se mantiene tocando nuestros corazones.

‘Como yo te amé’, ‘Somos novios’, ‘Todo o nada’, terminaron por provocar alguna lágrima en las parejas que asistieron y se mantenían abrazadas, mientras escuchaban al ‘Sol’ cantar con el sentimiento y la pasión que lo caracteriza. Ese es Luis Miguel, el cautivador de emociones.

Fans de diversas edades fueron al Estadio Nacional para ver a Luis Miguel. | Fuente: @arkaperu

Fanáticos pudieron disfrutar de las interpretaciones de Luis Miguel desde las 8:30 p. m. | Fuente: @arkaperu

Pero pese a toda la magia vivida, la noche aún tenía una sorpresa. Una cosa poco común en Luis Miguel sucedió: una mención al Perú en una de sus canciones. Se trató del tema ‘Come Fly with Me’, de Frank Sinatra. El artista azteca expresó: “Ven a volar conmigo, Perú” y los fanáticos gritaron de la emoción al escuchar a Luis mencionar a nuestro país en señal de que la estaba pasando muy bien.

Incluso, Luis Miguel se dio el tiempo de jugar un poco con uno de los drones que pasaba volando en las zonas de oriente, occidente, sur y norte del ‘Coloso de José Díaz’. Sin pensarlo, lo agarró, lo puso de frente a él y se tomó un ‘selfie’ con los espectadores, mostrando en las pantallas su inconfundible sonrisa mientras cantaba. Es ‘El Sol’, sin duda.

No pudieron faltar las rancheras y los mariachis clásicos de un concierto de Luis Miguel. El cantante se dio descanso por unos minutos antes de iniciar su set 4. Entonces, llegaron las guitarras, las trompetas y los propios mariachis coreando el intro para la entrada del mexicano con ‘La fiesta del mariachi’. Luego entonó su icónica canción ‘La bikina’, haciendo cantar a los fans. Por último, ‘La media vuelta’ resonó en todo el estadio.

Luis Miguel generó recuerdos y emociones entre los asistentes con sus temas. | Fuente: @arkaperu

Diversos fanáticos grabaron con sus celulares el concierto de Luis Miguel | Fuente: @arkaperu

Lo mejor para el final: no podía faltar ‘No me puedes dejar así’, canción histórica de los inicios de Luis Miguel, cuando tenía su cabellera rubia y larga, y los rasgos delicados de un muchacho que ya brillaba al llegar por primera vez a Lima a los 12 años, para promocionar su primer disco, ‘Un sol’, y su popular canción ‘1+1 =2 enamorados’, en agosto de 1982.

‘Palabra de honor’, tema que cumple 40 años el próximo setiembre, fue otra de las últimas canciones de Luis Miguel que sonó con fuerza. Sin embargo, ‘La incondicional’, el éxito mundial de ‘El Sol de México’, fue el tema que hizo estallar nuevamente a todo el público, que solo atinó a sacar sus teléfonos para grabar ese momento de magia estelar, y tener un recuerdo perdurable de la vuelta de Luismi.

Un solo de guitarra, una batería y un bajo fueron el acompañamiento de ‘Te propongo esta noche’, trayendo un poco de rock al escenario para una de las interpretaciones finales de Luis Miguel.

Sin embargo, el astro quería retirarse de la mejor manera, dejando al final ‘Ahora te puedes marchar’. Los fans cantaban a gritos y saltaban. Siguieron ‘La chica del bikini azul’ e ‘Isabel’, y terminó el set con su recordado hit de verano: ‘Cuando calienta el sol’.

Luis Miguel -quien lucía su clásico conjunto negro, la camisa abierta y su brillante sonrisa- tenía la alegría a flor de piel, se le sintió disfrutando su triunfal retorno y dejándose querer por su público peruano, incondicional al divo. El sol volvió a brillar de noche, sin duda.

Fans emocionados coreando las canciones de Luis Miguel en el Estadio Nacional. | Fuente: @arkaperu

Luis Miguel menciona al Perú en la canción de Frank Sinatra, 'Come Fly with Me’. | Fuente: @arkaperu

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis