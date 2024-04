"La gente pide a los exintegrantes": Dantes Cardosa sobre los invitados internacionales en los conciertos del Grupo 5

Tras los exitosos conciertos del Grupo 5 por su aniversario, se han presentado artistas internacionales como Ráfaga, Eddie Herrera, Mike Bahía y Guaynaa, con los que grabará próximamente un tema. Si bien muchos fanáticos se mostraron felices de ver a los intérpretes, Dantes Cardosa, exintegrante de la banda de cumbia, se mostró arisco con la decisión de que solo hayan extranjeros.

El referido músico cubano opinó sobre la decisión del Grupo 5 de no llamar a los que formaron parte de la orquesta norteña para celebrar con ellos sus 51 años de fundación.

"Sería un boom escuchar las voces originales ahí, pero ahora ellos se promocionan trayendo a artistas internacionales para que canten las canciones. Les salió muy bonito, pero a la gente le gustaría también que estuvieran los exintegrantes, los que han pasado por ahí, y sería muy lindo", dijo el intérprete de El ritmo de mi corazón a La República.

Si bien Dantes Cardosa salió en buenos términos con el Grupo 5, dejó el grupo tras la llegada de Christian Yaipén y sintió que "iba a estar en la sombra".

"En todas las orquestas que he pasado, he tenido la dicha de ser el cantante líder. Entonces, yo veía, lo veía venir, como que me iban a desplazar. Cómo explicarte, como él es Christian, el dueño, y los hermanos son los dueños, le van a dar muchas más canciones, más protagonismo, es lógico, más vitrinas y lo van a vender a él. Entonces, yo iba a pasar a un segundo plano. Como yo veo ahorita, y te soy sincero, que los otros cantantes están en un segundo plano, están en la sombra y yo no estoy acostumbrado a estar en la sombra. Yo siempre he tenido la suerte y la dicha de estar en el ojo y me retiré a tiempo", mencionó.

¿Qué opina Dantes Cardosa del Grupo 5?

"Fue un placer haber pasado por ese maravilloso grupo, el Grupo 5", recordó Dantes Cardosa cuando formó parte de la orquesta de cumbia. Si bien agradece la oportunidad que le dieron como grabar los temas Alimaña, Ritmo de mi corazón, y muchos más, considera que el grupo ya perdió su esencia.

"No era así. Ellos son dueños y pueden hacer lo que quieran. Pero fue un cambio brusco tener a los cantantes como coristas, cuando yo entré éramos todos en la misma fila", dijo el cubano al programa Encendidos de RPP. Además, confesó que se sintió descontento por que sus interpretaciones ya no están en YouTube y lo comparó con su paso por la Charanga Habanera.

"En YouTube, encuentras mis temas de la Charanga, a pesar de que no esté en el grupo desde hace tiempo. Eso no pasó con el Grupo 5. Dicen que cambiaron la estrategia de lo que era antes y le dieron todas las canciones a Christian. Fue un cambio brusco", agregó.

¿Y sobre Christian Yaipén?

De acuerdo con Dantes Cardosa, sus seguidores le escriben en las redes sociales porque aún tienen grabada en su mente su voz en varios temas, pero ahora las canta Christian Yaipén.

"No canta mal, pero hay tesituras. Las voces tienen su tesitura, se adapta a la melodía, a las canciones que te quedan bien. Por ejemplo, no puedo cantar una canción de Christian Castro, de Luis Miguel porque, para mi tono de voz son altas, son agudas. Él interpreta las de Lucho Paz, de Leonard León, cantantes con buena técnica vocal, pero no le queda, seamos claros. Entiendo que la logística y la inversión del grupo hace que la gente lo goce porque te rompe el ojo las luces, las pantallas, todo es superior".

Dantes Cardosa tiene buenos recuerdos de su paso por el Grupo 5, pero tras terminar esta etapa y de haber pasado por otras orquestas, se está lanzando como solista.

