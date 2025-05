En medio de la polémica, Luciana Fuster viaja a Tailandia para coronar a la nueva Miss Grand International

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En medio de la polémica que envuelve al Miss Gran International después de que Rachel Gupta renunciara a su corona donde denunció maltratos por parte de la organización. "Ellos no sabían -ni les importaba- si yo estaba viva o muerta hasta que nos cruzábamos en un evento y sonreíamos juntos para las cámaras como si fuéramos una familia feliz", dijo en su declaración entre lágrimas.

Por ese motivo, los responsables del famoso certamen de belleza se comunicaron con Luciana Fuster, ganadora en 2023. La modelo peruana será la encargada de coronar a la próxima reina en el evento que se realizará el próximo 3 de junio.

En medio de la tensión, la presencia de Luciana Fuster en Tailandia representa un esfuerzo de la organización por preservar la imagen del certamen. Aunque su participación en la transición de la corona será principalmente simbólica, también cumple un propósito estratégico: la reina peruana, una de las figuras más populares del Miss Grand en los últimos años, regresa en el momento en que el concurso atraviesa su peor crisis de credibilidad.

Luciana Fuster guarda silencio ante polémica de Gupta y Miss Grand International

Pese al revuelo mediático, Luciana Fuster no se ha pronunciado por las acusaciones de Rachel Gupta. La organización liderada Nawat Itsaragrisil sí se pronunció y publicó un comunicado en sus redes sociales donde justifican su decisión de retirar el título a Rachel Gupta. En la publicación, la organización alega incumplimientos contractuales, gastos no justificados, conducta no profesional y acciones legales amenazantes por parte de la exreina.

Según MGI, Rachel gestionó con una clínica de cirugía plástica en Corea que su madre y hermana recibieran procedimientos gratuitos, sin informar a la organización. Sobre la pérdida de mil dólares, tema denunciado por Rachel, la organización sostiene: “Creemos que esta historia fue inventada para solicitar fondos adicionales".

¿Quién es la nueva Miss Grand International 2024?

En la edición 2024 del certamen, la filipina Christine Opiaza y la birmana Thae Su Nyein fueron elegidas como primera y segunda finalista, respectivamente. Tras la destitución de Rachel Gupta como Miss Grand International 2024, la organización anunció que Christine asumirá oficialmente el título, convirtiéndose en la sucesora de Luciana Fuster.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que una reina de belleza del certamen renuncia a esta corona. En 2015, la estadounidense-dominicana Anea García también dejó el título por razones contractuales, y su lugar fue asumido por la australiana Claire Parker, entonces primera finalista de esa edición.