"Intenté quitarme la vida": actor mexicano Luis Ernesto Franco revela que fue víctima de abuso a los 7 años

El actor mexicano abrió su corazón en redes sociales para contar el episodio más oscuro de su vida y cómo aprendió a vivir en paz consigo mismo.

El actor mexicano Luis Ernesto Franco conmovió a miles de seguidores al compartir una profunda y dolorosa historia personal. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete abrió su corazón y habló por primera vez sobre los abusos que sufrió en su infancia, su lucha contra la depresión y cómo estuvo a punto de quitarse la vida.

Franco, conocido por su trabajo en cine y telenovelas como Señora Acero y Madre de alquiler -ambas de Netflix-, reveló que fue víctima de abuso a los siete años y que guardó silencio durante toda su niñez. La separación de sus padres y el sentimiento de inestabilidad que lo acompañó desde entonces marcaron profundamente su desarrollo. “A los 11 años me fui a vivir con mamá, pero al año me corrió de su casa…”, relató en un emotivo testimonio.

Aunque su carrera profesional se consolidó con el paso de los años, el actor confesó que las adicciones y una depresión severa lo llevaron a tocar fondo a los 30 años. "Toqué fondo e intenté quitarme la vida". En medio de ese dolor, vivió lo que describió como un momento crucial: una conversación con Dios que lo hizo replantearse su existencia. “Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí, yo no pedí nacer”, expresó.

Luis Ernesto explicó que encontró en la fe, la sanación y la paternidad la motivación para seguir adelante. “Entendí que no soy víctima de mi historia. Soy autor de lo que elijo escribir a partir de ella”, afirmó. Actualmente, su enfoque de vida ha cambiado por completo: sueña con dejar una huella positiva, dar más de lo que ha recibido y ser un ejemplo para su hijo.

En su mensaje final, hizo un llamado a todas las personas que atraviesan momentos difíciles a no rendirse: “Si estás leyendo esto y sientes que no puedes más, te lo digo claro: SÍ SE PUEDE. No importa de dónde vienes. Lo que importa es qué haces con lo que te tocó vivir. Tu historia no ha terminado. Y todavía estás a tiempo de escribir la mejor parte”.

Luis Ernesto Franco revela episodio de depresión y abuso en su infancia. | Fuente: Instagram: @guerofranco

¿Quién es Luis Ernesto Franco?

Luis Ernesto Franco, conocido en el medio artístico como “El Güero”, es originario de Tepic, Nayarit, y nació el 21 de diciembre de 1983. Desde temprana edad mostró una fuerte inclinación por el arte, lo que lo llevó, a los 18 años, a mudarse a la Ciudad de México para estudiar actuación en el Centro de Formación Actoral (CEFAC). Fue allí donde comenzó a construir una sólida carrera en televisión.

Sin embargo, tras la imagen del actor exitoso, se ocultaba una historia marcada por el abandono, el dolor emocional y una intensa lucha interna.

En 2015, Franco contrajo matrimonio y se convirtió en padre. Pero la relación terminó en 2018, lo que representó un nuevo golpe en su vida personal. Lejos de dejarse vencer por las dificultades, el actor ha elegido compartir su historia desde un lugar de sanación. Hoy, asegura haber encontrado la paz consigo mismo.

Actualmente, Luis Ernesto Franco reside en Dallas, Texas, junto a su esposa, la influencer rusa Roza Laven, y su hijo, quien recientemente celebró su primer año de vida.