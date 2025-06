"No es de hombres hablar por dinero": Flavia Laos estalla contra Pablo Heredia por revelaciones en EVDLV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo y cantante Flavia Laos se refirió a la reciente aparición de Pablo Heredia en el programa El valor de la verdad (EVDLV) donde, entre otras revelaciones, contó acerca del breve romance que ambos vivieron en 2018. Sin embargo, esto no fue del agrado de la influencer peruana, quien expuso en Amor y fuego unos chats íntimos con Heredia, donde mostraba cómo el argentino buscaba ponerla en contra de Ale Fuller.

Laos aclaró que no tuvo una relación formal con Pablo porque, según dijo, lo suyo se dio aproximadamente un mes después de que él terminara su romance con Fuller.

Más tarde, a través de un enlace telefónico con el programa La noche habla, Flavia lamentó que Heredia se haya sentado en el sillón rojo para hablar sobre su relación a cambio de dinero.

"No es de hombres sentarse en una silla por plata y hablar de la vida de los demás. Que evalúe lo que ha hecho, que tome consciencia y no siga haciéndolo", manfestó.

Flavia Laos aseguró que su beso con Pablo Heredia no tuvo ningún significado

Flavia también mencionó que ya no teme lo que Pablo pueda decir en la segunda parte de El valor de la verdad (EVDLV), pues asegura que no hay nada más que ocultar: "Estoy súper tranquila, ya me liberé, ya me quité el peso de encima".

Durante su participación en el programa Amor y fuego, Laos dijo que su vínculo con el actor argentino "no significó nada", de hecho, dijo que salieron unas tres semanas. "Para mí fue un beso y ya... una relación no, no lo podría llamar así", agregó.

Flavia insinuó que, si alguien llegó a ilusionarse en tan poco tiempo, probablemente fue Pablo, quien había dicho que el beso con Laos fue especial.



"Sentía más cosas de las que podría sentir, y fue un beso muy bonito", comentó. "Debo admitir que como fue tan de golpe y tan de la nada, porque ella es una persona así, con una personalidad fuerte, que cuando quiere algo lo tiene, leonina, si me había pegado la situación", reveló el argentino.

¿Quién es Pablo Heredia?

Pablo Ignacio Heredia es un actor y cantante argentino que radica desde hace varios años en el Perú. En su juventud cursó talleres de teatro en Tucumán y participó en las icónicas telenovelas argentinas: Verano del 98, Rebelde Way y Floricienta.

El 2001, estuvo en el reality argetino Gran Hermano y luego siguió con su carrera como actor de telenovelas juveniles en El Patrón de la Vereda y El refugio.

Pablo Heredia llegó al Perú el 2015 para grabar escenas de la telenovela Ven, baila, quinceañera, donde obtuvo el papel de Lucas Pedraglio lo que le permitió actuar al lado de: Mayra Goñi, Flavia Laos, Ale Fuller, Emilia Drago, Andrés Vilchez, Leslie Stewart, entre otras personalidades peruanas.

El 2017, Pablo Heredia se unió al elenco de la telenovela Te volveré a encontrar donde actuó al lado de Alondra García Miró. El 2018, interpretó a Jano en la segunda temporada de Ojitos Hechiceros. El 2024, volvió a América Televisión para la telenovela Súper Ada.

