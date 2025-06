Christian Meier admite que las telenovelas afectaron su vida: "Me sentí inmensamente infeliz"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Meier dijo que su vida personal se vio afectada luego de haber pasado 20 años trabajando de forma ininterrumpida en telenovelas; aunque económicamente le fue muy bien como actor, admitió que se sintió "inmensamente infeliz".

"Me empezó a pasar que llegaba a dormir y me daba cuenta de que no había hecho nada que me haya hecho feliz. Había trabajado todo el día, me pagaban, pero no había nada que me haya hecho feliz", comentó el intérprete de Carreteras mojadas en el programa Patricio Tal Cual, conducido por su excompañero de Arena Hash, Patricio Suárez-Vértiz.

Meier explicó que entre los años previos al 2014, vivió en "piloto automático", sumergido en un ritmo laboral intenso que no le dejaba espacio para disfrutar de lo que ganaba ni construir una vida estable.

"Cuando iba a cumplir 49 años, me di cuenta que no tenía casa, que me la había pasado viajando durante 20 años. Lo único que había hecho era trabajar, ahorrar, vivir en hoteles o casas prestadas que me daban las producciones. En un momento dije: '¿Y ahora qué?'".

Christian Meier: "He vuelto a casa"

Para darle un nuevo rumbo a su vida, lo primero que hizo fue comprar una casa en Estados Unidos con la intención de empezar a vivir como realmente quería; ese cambio también lo motivó a retomar la música y lanzar su álbum, He vuelto a casa.



"Cuando tienes 50 años y estás soltero, no lo estás en realidad, estás solo. Soltero estás a los 30 o los 40, pero una persona de 50 o de 60 no es un soltero, eso es estar solo", comentó acerca de los años que había pasado sin hogar ni compañía.

Fue entonces cuando Christian Meier decidió abrirse nuevamente al amor. Dijo que luego de mudarse a Los Ángeles y hacer vida social, el destino hizo que regresara a Perú, donde conoció a Andrea Bosio, con quien se casó en julio de 2023.

"Entonces la decisión era: 'o me mudo a Perú para vivir contigo, o tú vienes a vivir conmigo a Los Ángeles'. Todo resultaba mucho más fácil cuando sabía dónde estaba parado, cuando tenía una base. Porque mientras uno no sepa a dónde pertenece, hay muchas cosas que simplemente no van a suceder".

Andrea Bosio, la mujer que conquistó el corazón de Christian Meier

Andrea María Bossio Zegarra, es una joven comunicadora de 28 años egresada de la facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. De acuerdo con su perfil en Linkedin, tiene un diplomado en Marketing Digital en el Instituto Peruano de Publicidad.

Ha realizado diversas conferencias sobre marketing y generación de contenidos para influencers en apoyo con distintas instituciones. En su experiencia también figura haber trabajado con diversas marcas de moda y calzado, así como haber estado cuatro años en la empresa Belcorp.

La esposa de Meier solía ser muy activa en TikTok, pues compartía videos vinculados al sector de la belleza y el maquillaje. No obstante, desde que se hizo pública su relación con el actor, Andrea Bosio decidió mantener un perfil bajo y volvió privada su cuenta en redes sociales, incluyendo Instagram.

