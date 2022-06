Luis Fonsi publicó un video donde alienta a la Selección Peruana y confía en que irá al mundial de Qatar 2022. | Fuente: Andina

El cantante Luis Fonsi envió un saludo a la Selección Peruana de Fútbol tras ganar el amistoso a Nueva Zelanda. Por medio de sus redes sociales, el intérprete de 'Despacito' compartió un clip donde está emocionado por ver ganar a la escuadra blanquirroja.

“Luis Fonsi por acá, deseándole muchos éxitos a la selección de Perú, y buenas vibras. Muchos éxitos mi gente linda”, se le escucha decir. Cabe resaltar que no es el único que confía en que iremos al mundial de Watar 2022 ya que el actor Chris Pratt también compartió un mensaje para los futbolistas.

"Son mi equipo de fútbol favorito y solo falta un partido, creo en ustedes. Y lo pueden conseguir. ¡Vamos! Apoyo a Perú, venceremos y lograremos el objetivo", dijo el artista.

Luis Fonsi ofrecerá un concierto en Perú

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi dará un concierto en Lima el próximo 15 de junio, como parte de su gira "La noche perfecta" con la que recorre otros países de Latinoamérica. El evento será en el Arena Perú (junto al Jockey Plaza) y las entradas salieron a la venta desde el martes 15 de marzo.

De este modo, el cantante de éxitos como "Despacito", "Un ratito" y "Échame la culpa" volverá a nuestro país luego de su breve, pero inolvidable presentación en la inauguración de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

Además, Luis Fonsi lanzó el pasado 11 de marzo su nuevo álbum de estudio "Ley de gravedad", bajo el sello Universal Music Latino, con el que consiguió un éxito arrollador al tener más de 1 billón de reproducciones antes de su estreno. El disco contó con colaboraciones de Nicky Jam, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra, Cali y El Dandee y Manuel Turizo.

Las entradas para su concierto en Lima estarán a la venta en Teleticket y cuentan con descuentos especiales con las tarjetas BBVA.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.